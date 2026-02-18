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Secundaria 2026: cronograma de inicio de clases para Ciclo Básico y Bachillerato

El cronograma oficial detalla el inicio de clases, los períodos de vacaciones y la fecha de cierre de cursos para toda Secundaria

El País
El País
18/02/2026, 16:01
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Liceo N°4 Juan Zorrilla de San Martín
La fachada del liceo N°4 Juan Zorrilla de San Martín en el barrio Parque Rodó.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

La Dirección General de Educación Secundaria definió el esquema de trabajo para el año 2026, estableciendo un comienzo de cursos escalonado para los diferentes niveles de formación. Esta estrategia administrativa tiene como objetivo facilitar la recepción de los alumnos que ingresan al sistema liceal y asegurar la correcta asignación de horas docentes antes del inicio de las actividades académicas presenciales.

El cronograma aprobado por las autoridades educativas nacionales rige para todos los liceos oficiales y las instituciones habilitadas del país. Además de las fechas de inicio, el documento detalla los períodos de receso y las instancias de evaluación que marcarán el año lectivo.

¿Cuándo es el primer día de clases 2026? Calendario lectivo de Anep para Inicial, Primaria, Secundaria y UTU

Cronograma de inicio para Secundaria

Redacción
Una liceal escribe una prueba
Foto: Darwin Borrelli.

Las clases para los estudiantes de 7° grado de Educación Básica Integrada (EBI) del plan 2023 comenzarán el 2 de marzo, mientras que los estudiantes de 8° y 9° grado del mismo plan empezarán las clases el 3 de marzo. Los planes 2009, 2012, 2013 y 2016 de Educación Básica, en todas sus propuestas y grados, arrancarán los cursos el 2 de marzo, al igual que los estudiantes de Educación Media Superior.

Los liceales tendrán sus vacaciones de julio del 29 de junio al 3 de julio y, al igual que los escolares, una semana de vacaciones de primavera entre el 21 y el 25 de setiembre. Por otra parte, las clases para los estudiantes de EBI terminarán el 27 de noviembre, al igual que para los estudiantes de Educación Media Superior.

¿Qué liceo me tocó 2026? Ingresantes a liceos públicos pueden consultar la institución asignada por la web

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