Secundaria 2026: cronograma de inicio de clases para Ciclo Básico y Bachillerato

La Dirección General de Educación Secundaria definió el esquema de trabajo para el año 2026, estableciendo un comienzo de cursos escalonado para los diferentes niveles de formación. Esta estrategia administrativa tiene como objetivo facilitar la recepción de los alumnos que ingresan al sistema liceal y asegurar la correcta asignación de horas docentes antes del inicio de las actividades académicas presenciales.

El cronograma aprobado por las autoridades educativas nacionales rige para todos los liceos oficiales y las instituciones habilitadas del país. Además de las fechas de inicio, el documento detalla los períodos de receso y las instancias de evaluación que marcarán el año lectivo.

Cronograma de inicio para Secundaria

Una liceal escribe una prueba Foto: Darwin Borrelli.

Las clases para los estudiantes de 7° grado de Educación Básica Integrada (EBI) del plan 2023 comenzarán el 2 de marzo, mientras que los estudiantes de 8° y 9° grado del mismo plan empezarán las clases el 3 de marzo. Los planes 2009, 2012, 2013 y 2016 de Educación Básica, en todas sus propuestas y grados, arrancarán los cursos el 2 de marzo, al igual que los estudiantes de Educación Media Superior.

Los liceales tendrán sus vacaciones de julio del 29 de junio al 3 de julio y, al igual que los escolares, una semana de vacaciones de primavera entre el 21 y el 25 de setiembre. Por otra parte, las clases para los estudiantes de EBI terminarán el 27 de noviembre, al igual que para los estudiantes de Educación Media Superior.