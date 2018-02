Bonomi convocado al Parlamento

La oposición política repudió el asesinato de una mujer que trabajaba como cajera en el supermercado Super Vero de La Blanqueada, reclamó una rápida respuesta al gobierno en materia de seguridad pública y ya mantiene conversaciones interpartidarias para convocar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, al Parlamento en régimen de Comisión General.

El senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, dijo a El País que ayer se comunicó con el senador Luis Lacalle Pou y con otros dirigentes blancos para acordar las particularidades del llamado a sala. El legislador indicó que "si la oposición no dice nada, resulta que nos dicen que no hacemos nada, si decimos o hacemos algo, nos dicen que somos oportunistas". Agregó que en su caso, viene trabajando sobre cómo mejorar la seguridad pública desde hace varios años. Larrañaga presentó en 2009 y en 2016 un proyecto de ley para crear la Guardia Nacional en la que revistarían unos 2.000 militares para brindar ayuda a efectivos policiales en la preservación del orden público.

Por su parte, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, escribió en su cuenta de la red social Twitter que "estamos viviendo un verdadero desastre diario; el deterioro y la falta de respuestas del Ministerio del Interior exige cambios inmediatos". El legislador recordó que a fines de noviembre pasado citó a Bonomi al Senado pero que este "no tenía tiempo, viene el 6 de marzo; mientras tanto cada día estamos peor".

El senador del Partido Independiente Pablo Mieres, dijo que en lo personal está dispuesto a acompañar la moción del Partido Nacional para citar a Bonomi cuanto antes al Parlamento, pero el tema será primero analizado en la bancada de su partido. "Siempre acompañamos estas mociones desde el punto de vista institucional, nos parece que es un derecho que tenemos como oposición", apuntó. Para el legislador "la situación está llegando a un punto de una gravedad tal que amerita la presencia del ministro, y obviamente que hay una cuestión de responsabilidad que no termina de resolverse".

Legisladores del oficialismo también manifestaron su postura sobre la situación. Por ejemplo, la senadora del Frente Amplio Daniela Payssé escribió en Twitter: "Dolor y bronca. Mataron a una mamá trabajadora. No es femicidio. Me indigna igual. Me indigna igual que si hubiera sido un hombre. Mi solidaridad con la familia y con la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys)". Por su parte, el diputado del FA, Gonzalo Civila, manifestó en la misma red su "dolor inmenso, bronca, respeto profundo, solidaridad, y el compromiso radical de poner todo al servicio de la construcción de una sociedad menos enferma, donde la vida valga siempre y estos sufrimientos no tengan lugar".

Mientras tanto, el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, dijo a El País que ofrece al gobierno el asesoramiento de Rudolph Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, reconocido por sus políticas en el combate a la delincuencia. La ayuda propuesta es debido a "la incapacidad que demuestran tanto Bonomi como el subsecretario del Interior Jorge Vázquez", disparó el empresario y político. "No se puede seguir perdiendo tiempo, el control hoy lo tienen los delincuentes y no Bonomi o Vázquez", agregó Novick.

Propuestas.

El senador Larrañaga volvió a mencionar su proyecto para que los militares ayuden a la Policía en el combate a la delincuencia. Además, anunció que está terminando de redactar un proyecto de ley para "contemplar" la situación de abuso, violación y posterior muerte de menores adolescentes con la pena de reclusión perpetua revisable. Además, adelantó que "también vamos a presentar un proyecto que limita los procesos liberatorios que permiten disminuir las penas que se aplican", señaló. En referencia a la propuesta del nacionalista sobre los militares, el senador Mieres indicó que "no lo hemos analizado aún".

Guillermo Maciel, de la Fundapro, organización vinculada al Partido Colorado, dijo a El País que el Ministerio del Interior "tiene US$ 900 millones de presupuesto anual, más policías que nunca en la historia, 31.000, tienen tecnología, chalecos, drones, helicópteros, sistemas de comunicación moderna, y en relación a lo que invirtieron no se ve una mejora real de la seguridad sino todo lo contrario". Para Maciel armar a los guardias de los supermercados o retirar el efectivo de esos lugares son simples parches. "El tema es sacar a los delincuentes de las calles (...), no se ve un policía en la calle, no hay patrullaje", denunció. A su juicio, las rapiñas caen simplemente porque no son denunciadas.

Opinan los políticos.

JORGE LARRAÑAGA Creemos que hay que tener una actitud de mano firme y mano dura porque hay una suerte de percepción por parte de los delincuentes de que delinquen y no pasa nada. En 2016, pedimos directamente la censura del ministro, por supuesto que no tuvimos los votos. Ahora no pedimos la renuncia, solo la convocatoria".

pedro bordaberry Estamos viviendo un verdadero desastre diario, el deterioro y la falta de respuestas del Ministerio del Interior exige una serie de cambios inmediatos. Ante la gravedad de lo que estaba sucediendo a fines de noviembre del año pasado cité al ministro Eduardo Bonomi a la Comisión del Senado, no tenía tiempo. viene el 6 de marzo. Mientras tanto cada día estamos peor", dijo el senador colorado.