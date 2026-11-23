El 6 de febrero de 2027 es la fecha que marcará el inicio del año de la Cabra de Fuego para el horóscopo chino. La astróloga Ludovica Squirru, quien desde 1984 publica el horóscopo chino en sus libros, describe a la cabra como un animal "gentil, amigable y dulce" con un andar "armónico" que "nos permite tomar decisiones más sabias".

La cabra llega para suceder al Caballo de Fuego, y según Squirru, son dos signos "compinches" que se llevan bien. No obstante, sostiene que el animal que gobernará al año que viene "va por el mundo un poco más tranquila que el caballo".

"La cabra es un signo que necesita vivir armoniosamente en la naturaleza, rodearse de belleza y arte, de gente que pueda cooperar en comunidad transmitiendo conocimientos y sabiduría. No desaprovechemos esta gran oportunidad de hacer entre todos un mundo mejor", escribe Squirru para presentar su libro "Ludovica Squirru: Horóscopo chino 2027".

"Será un año para limpiar energías y la cabra es una buena compañera", dijo en el Horóscopo chino 2027 Ludovica, y ofreció sus predicciones para los signos del zodíaco oriental de cara a este 2027.

Horóscopo chino 2027 para la Rata

Para la Rata, el 2027 comenzará luego de atravesar dos años de grandes desafíos y cambios. Según explica Squirru, este signo debió enfrentar distintas pruebas, pérdidas, separaciones, momentos de soledad y decepciones que lo llevaron a replantearse muchos aspectos de su vida, de acuerdo con la revista Ohlalá.

Con su habitual fortaleza y capacidad para adaptarse a las circunstancias, la Rata habría vivido una etapa decisiva, que marcó un antes y un después. De cara a lo que viene, el desafío será dejar de poner la atención en los demás y priorizar su bienestar personal. La astróloga señala que el camino hacia la liberación estará en enfocarse en sí misma, sanar y recuperar su propia estabilidad.

Predicciones para el Búfalo en 2027

Respecto al búfalo, Squirru advierte que para este signo podrían presentarse contratiempos, barreras y problemas familiares que puedan cambiar sus planes, según el medio argentino La Gaceta.

La astróloga además pronostica que se acerque un período de grandes cambios, y que, en ese contexto, llegará un momento cúlmine en el que deberá elegir entre seguir aferrándose al pasado o adaptarse a las nuevas condiciones.

Para lograrlo, le será necesario hallar un lugar en la naturaleza que le permita organizar una vida que ya cambió para siempre, asegura.

Horóscopo chino. Foto: Canva.

Predicciones para el Tigre para el año que viene

Otro signo que se verá afectado por los cambios radicales del año nuevo chino será el Tigre, que, según Squirru, deberá hacer una pausa después de en período en el que vivió al máximo sus aventuras.

Ludovica propone que el Tigre baje el ritmo y analice cuáles de sus acciones estuvieron marcadas por el ego, para comenzar a poner más énfasis en el bienestar de los demás. Este proceso de autoanálisis será fundamental para recalibrar sus energías y utilizarlas para afrontar los desafíos en su plano familiar, laboral y romántico, ámbitos que requerirán mayor atención en 2027.

Predicciones para el signo del Conejo 2027

El año de la cabra marcará para el conejo el inicio de un período que lo llamará a adoptar una actitud servicial hacia la comunidad. En el año del caballo, este signo atravesó alteraciones en su función dentro de la familia, y afrontará el 2027 con cierta liviandad emocional.

Este ciclo que se aproxima será propicio para entregarse a iniciativas solidarias para ayudar a personas que afrontan un contexto adverso.

Signos del horóscopo chino. Foto: El Comercio/GDA

Predicciones para el Dragón para 2027

El 2027 será para el dragón un período de renovación y cambios, en el que deberá cerrar etapas y adaptarse a nuevos escenarios. Será importante que aprenda a aceptar el acompañamiento de otros, escuche consejos y revise sus hábitos, incorporando una mayor conciencia ambiental.

En el plano sentimental, se avecinan transformaciones profundas que exigirán dejar atrás asuntos sin resolver. La clave estará en desprenderse de viejas experiencias, superar aquello que genera dolor y dar lugar a nuevos comienzos.

Signo del dragón en el horóscopo chino. Foto: Canva.

Cómo será el año nuevo chino para la Serpiente en 2027

El 2027 será para la serpiente un año de apertura, participación y mayor conexión con los demás. Dejará atrás el aislamiento para involucrarse en proyectos colectivos, aceptar nuevas propuestas laborales y desarrollar actividades vinculadas con la solidaridad y el servicio comunitario.

También será un período de reflexión y revisión personal, en el que deberá reconocer errores del pasado y aprender de sus decisiones. La clave estará en dejar de lado el ego, recuperar oportunidades de crecimiento y poner sus capacidades al servicio de otras personas.

Serpiente del horóscopo chino. Imagen: Freepik.

Pronóstico del horóscopo chino 2027 para el Caballo

El 2027 será para el caballo un año de evolución personal y mayor compromiso con su entorno, según le indicó Squirru a Clarín. Después de importantes aprendizajes, comenzará a priorizar los vínculos familiares, las amistades y la comunidad, mostrando una actitud más solidaria y participativa.

En el aspecto económico, se espera una etapa de crecimiento y expansión patrimonial. Su intuición será una aliada para identificar oportunidades de negocios y tomar decisiones que favorezcan su prosperidad.

Horóscopo chino 2027 para la Cabra

La cabra será la gran protagonista de este año que se aproxima. Por lo tanto, el 2027 traerá para la este signo un período de oportunidades, crecimiento y reconocimiento. Gracias al impulso de situaciones favorables que dejará el año anterior (del caballo), podrá avanzar en nuevos proyectos, desplegar su creatividad y concretar objetivos personales.

También será una etapa de transformaciones internas y adaptación a los avances tecnológicos. El principal desafío estará en encontrar un equilibrio entre las responsabilidades cotidianas, las obligaciones familiares y su propio desarrollo personal.

Tapa del libro de Ludovica Squirru para el horóscopo chino 2027. Foto: Ediciones B/Canva.

Predicción para el Mono en 2027

Por su parte, el mono tendrá en 2027 un año en el que embarcará en viajes tanto físicos como internos, según Squirru. El año que le sigue al de la cabra, 2028, será su propio año, por lo que los procesos que atraviese en este 2027 serán fundamentales para alcanzar un nivel de liviandad que le permita llegar al 2028 con comodidad.

Para que eso ocurra, los periplos del 2027 le ayudarán a entender asuntos que todavía le quedan por desvelar y procesar lo que le dejó este año del Caballo de Fuego, que le ocasionó al mono huellas en el plano mental, emocional y físico. Ludovica también prevé que al mono se le presentarán instrumentos que le ayudarán a superarse y espacios para transmitir vivencias que previamente eran complejas de expresar.

Cómo será el 2027 para el Gallo, según el horóscopo chino de Squirru

El 2027 será para el gallo un año de introspección y transformación emocional. Saldrán a la luz sentimientos y frustraciones que permanecieron ocultos durante mucho tiempo, por lo que necesitará afrontar sus emociones con humildad, paciencia y aceptación.

Será una etapa para alejarse del ruido externo, revisar sus prioridades y recuperar el equilibrio interior. La clave estará en escuchar su voz interna y confiar más en la intuición a la hora de tomar decisiones.

Signo del gallo en el horóscopo chino. Foto: Canva.

El 2027 del Perro, según el horóscopo chino

Para el perro, el 2027 será un año de mayor confianza y determinación, en el que podrá dejar de lado las preocupaciones ajenas para enfocarse en sus propios proyectos y aspiraciones. Después de dedicar mucho tiempo a resolver asuntos familiares, llegará el momento de atender sus necesidades y buscar su realización personal.

En el amor, tendrá la oportunidad de fortalecer vínculos y compartir nuevos momentos con su pareja. Sin embargo, deberá mantenerse alerta ante las tentaciones y los excesos, que podrían afectar su estabilidad y bienestar.

Predicciones para el Chancho para 2027

El 2027 será para el chancho un año de renovación personal y recuperación de intereses que habían quedado relegados. Después de recuperar el entusiasmo por sus proyectos, pasatiempos y bienestar, buscará dedicar más tiempo a aquello que le genera satisfacción.

El desafío estará en revisar sus prioridades, aprovechar sus propios recursos y animarse a salir de situaciones cómodas que ya no le aportan seguridad. Será un período para reactivar talentos y dar impulso a nuevas iniciativas.