Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Eme Realeza
REALEZA

La mansión donde Harry y Meghan filmaron su documental está a la venta ¿Cuánto piden por la propiedad?

La lujosa casa de Montecito —que aparece en la serie de la pareja real— pertenece al empresario y activista ecológico Mark Schulhof. Gimnasio, teatro, bar, sala de juegos, sala de meditación y piscina son algunos de sus atractivos

GDA La Nación
27/12/2022, 18:23
Compartir esta noticia
+ Seguir en
La mansión donde Harry y Meghan grabaron su documental
Reproducción del Instagram @jimbartschphotographer<br/><br/>

Dos años después de casarse, el príncipe Harry y Meghan Markle optaron por dejar de formar parte de la familia real y mudarse a Los Ángeles en busca de paz y privacidad. La decisión generó gran polémica y sigue dando de que hablar hasta hoy.

La pareja decidió contar su historia a través de la docuserie Harry & Meghan, que batió el récord del documental con más horas de visualización acumuladas y se convirtió en uno de los contenidos más exitosos de Netflix. Durante seis episodios, revelaron los obstáculos que los llevaron a dejar la realeza y a instalarse en una espectacular mansión en Montecito, California.

Mansión en dónde Harry y Meghan grabaron documental.jpeg
Reproducción del Instagram @jimbartschphotographer

La casa donde se grabaron las entrevistas es una propiedad que vende Ryan Malmsten con Santa Barbara Brokers por US$ 33.5 millones. Con increíbles vistas al mar y a la montaña, la mansión utilizada para filmar realmente pertenece al rico empresario y activista ecológico Mark Schulhof, aunque la pareja nunca afirmó que la casa fuera suya.

A solo nueve minutos de la verdadera casa que los Sussex compraron en 2020, la mansión de dos pisos tiene lujosas comodidades, entre ellas: gimnasio, teatro, bar, sala de juegos, sala de meditación y piscina. Con suficiente lugar para acoger a varias personas, cuenta con seis dormitorios y siete baños, además de un garaje para cinco autos. También llama la atención por sus candelabros de cristal, techos elevados y cine privado.

La mansión donde Harry y Meghan grabaron el documental
Reproducción del Instagram @jimbartschphotographer

En el primer nivel de la casa está la suite principal que tiene salida a una terraza, así como un baño en suite. Otros dormitorios también tienen acceso al exterior.

La cocina abierta tiene una enorme isla y se abre a la sala familiar, donde hay acogedora estufa. En el exterior, un camino de piedra conduce a una casa de huéspedes, igual de lujosa pero un poco más pintoresca que el resto de la mansión.

Mansión en dónde Harry y Meghan grabaron documental

Según señala Ryan Malmsten en la publicación de la propiedad, el área al aire libre ofrece lechos de vegetales orgánicos, huertos de cítricos, plataneras, gallineros, “jardines secretos” y un pozo privado para la “sensibilidad sostenible”.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Realeza británica

Te puede interesar