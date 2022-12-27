La mansión donde Harry y Meghan filmaron su documental está a la venta ¿Cuánto piden por la propiedad?

Dos años después de casarse, el príncipe Harry y Meghan Markle optaron por dejar de formar parte de la familia real y mudarse a Los Ángeles en busca de paz y privacidad. La decisión generó gran polémica y sigue dando de que hablar hasta hoy.

La pareja decidió contar su historia a través de la docuserie Harry & Meghan, que batió el récord del documental con más horas de visualización acumuladas y se convirtió en uno de los contenidos más exitosos de Netflix. Durante seis episodios, revelaron los obstáculos que los llevaron a dejar la realeza y a instalarse en una espectacular mansión en Montecito, California.

Reproducción del Instagram @jimbartschphotographer



La casa donde se grabaron las entrevistas es una propiedad que vende Ryan Malmsten con Santa Barbara Brokers por US$ 33.5 millones. Con increíbles vistas al mar y a la montaña, la mansión utilizada para filmar realmente pertenece al rico empresario y activista ecológico Mark Schulhof, aunque la pareja nunca afirmó que la casa fuera suya.

A solo nueve minutos de la verdadera casa que los Sussex compraron en 2020, la mansión de dos pisos tiene lujosas comodidades, entre ellas: gimnasio, teatro, bar, sala de juegos, sala de meditación y piscina. Con suficiente lugar para acoger a varias personas, cuenta con seis dormitorios y siete baños, además de un garaje para cinco autos. También llama la atención por sus candelabros de cristal, techos elevados y cine privado.

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En el primer nivel de la casa está la suite principal que tiene salida a una terraza, así como un baño en suite. Otros dormitorios también tienen acceso al exterior.

La cocina abierta tiene una enorme isla y se abre a la sala familiar, donde hay acogedora estufa. En el exterior, un camino de piedra conduce a una casa de huéspedes, igual de lujosa pero un poco más pintoresca que el resto de la mansión.

Según señala Ryan Malmsten en la publicación de la propiedad, el área al aire libre ofrece lechos de vegetales orgánicos, huertos de cítricos, plataneras, gallineros, “jardines secretos” y un pozo privado para la “sensibilidad sostenible”.