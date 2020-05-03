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¿Querés conocer cómo es la mansión que eligieron Harry y Meghan en Los Ángeles?

03/05/2020, 19:24
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Meghan Markle y el príncipe Harry. Foto: AFP
(FILES) In this file photo taken on March 05, 2020 Britain's Prince Harry, Duke of Sussex (L), and Meghan, Duchess of Sussex leave after attending the Endeavour Fund Awards at Mansion House in London. - President Donald Trump said March 29, 2020 that the United States would not pay security costs for Prince Harry and his wife Meghan, appearing to confirm that the royal couple have moved to live in California. They reportedly flew by private jet from Canada to Los Angeles before the border between the two countries closed because of the deadly coronavirus outbreak. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
JUSTIN TALLIS/AFP

REALEZA

El inmueble requerirá una inversión de US$ 13 millones, tendrá un anexo para madre de Meghan; la pareja será vecina de celebridades de Hollywood como Tom Hanks y Ben Affleck

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La realeza británica quiere ser vecina de la realeza de Hollywood. Así lo publica el periódico "The Sun" que afirma que Meghan Markle y el príncipe Harry tienen en la mira una mansión de US$ 13 millones en Los Ángeles, que está cerca de las residencias de Tom Hanks y Ben Affleck.

El inmueble tiene seis dormitorios y un anexo que, será utilizado por la madre de Meghan, Doria Ragland.

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Foto divulgación MSL

"Después que finalice la cuarentena, Harry y Meghan se mudarán. Ellos quieren incluir a Doria en sus planes", reveló una fuente del rotativo británico. “Ella es muy independiente y no quiere invadir su espacio, sino tener su propio anexo", agregó.

Además de los dormitorios, la mansión cuenta con piscina, un cine propio y vista al mar. Mirá las imágenes:

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