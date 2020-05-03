¿Querés conocer cómo es la mansión que eligieron Harry y Meghan en Los Ángeles?

REALEZA

El inmueble requerirá una inversión de US$ 13 millones, tendrá un anexo para madre de Meghan; la pareja será vecina de celebridades de Hollywood como Tom Hanks y Ben Affleck

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La realeza británica quiere ser vecina de la realeza de Hollywood. Así lo publica el periódico "The Sun" que afirma que Meghan Markle y el príncipe Harry tienen en la mira una mansión de US$ 13 millones en Los Ángeles, que está cerca de las residencias de Tom Hanks y Ben Affleck.

El inmueble tiene seis dormitorios y un anexo que, será utilizado por la madre de Meghan, Doria Ragland.

Foto divulgación MSL

"Después que finalice la cuarentena, Harry y Meghan se mudarán. Ellos quieren incluir a Doria en sus planes", reveló una fuente del rotativo británico. “Ella es muy independiente y no quiere invadir su espacio, sino tener su propio anexo", agregó.

Además de los dormitorios, la mansión cuenta con piscina, un cine propio y vista al mar. Mirá las imágenes:

