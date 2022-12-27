Coronación de Carlos III: ¿cuál es la exigencia de Harry y Meghan para asistir al evento?

La flamante docuserie de Netflix Harry & Meghan recrudeció el alejamiento entre los duques de Sussex y la familia real británica. El príncipe Harry y Meghan Markle no se guardaron nada delante de las cámaras y expusieron como nunca lo habían hecho antes sus diferencias con el rey Carlos III y el príncipe William.

En sus declaraciones para la docuserie, el príncipe Harry aseguró que su padre y otros miembros de la realeza de alto rango mintieron para proteger a su hermano y que su relación terminó de romperse cuando la pareja se preparaba para alejarse de la monarquía.

El fuerte intercambio de opiniones se produjo en Sandringham en enero de 2020, justo antes de que Harry y Meghan emigraran a Canadá. Al recordar aquel momento, Harry reveló que su hermano le había gritado y calificó al episodio como aterrador.

De hecho, en uno de los últimos capítulos el duque de Sussex insiste que durante la reunión que tuvo lugar tras el funeral de su abuelo, en abril de 2021, su padre y hermano aún seguían sin comprender su situación familiar.

A pesar de las acusaciones, y como es costumbre en la corona, no ha habido ningún comentario de parte de la familia real. Esto se debe a que, según reveló una fuerte cercana a Buckingham, el rey Carlos y el príncipe William se comprometieron a mantener un “silencio digno” acerca de la serie de Netflix.

De todas maneras, al parecer, el rey Carlos III decidió dejar de lado los rencores e invitarlos a su coronación el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster.

Una fuente cercana al palacio le dijo a The Telegraph: “Todos los miembros de la familia serán bienvenidos”. Daniela Elser, una periodista especializada en realeza, explicó las razones de por qué el rey estaría tan ansioso de hacer esto a pesar de las acusaciones hechas en la docuserie.

En diálogo con el Portal News, la periodista explicó: “Esta actitud contribuye en gran medida a hacer que la familia real parezca magnánima y afectuosa, dispuestas a ser grandes personas mirando más allá de las tonterías de Netflix”.

Frente a esta invitación, los duques de Sussex continuan en su posición firme e hicieron un inesperado pedido para hacer posible el reencuentro de todos los miembros de la familia real británica. El matrimonio exige, como conidición que Buckingham pida unas disculpas públicas después de denunciar a la casa real británica de manipulación y racismo.

En principio, se trataría de un pedido que, por el momento, el palacio de Buckingham no considera realizar bajo ningún punto de vista. Según una fuente, la casa real se encuentra “desconcertada” y “se niega a responder” a los Sussex hasta que ellos también reconozcan que han cometido errores.