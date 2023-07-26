El príncipe Harry y Meghan Markle mueven algunas piezas con la intención de recuperar su matrimonio

El Universal (GDA)

Los rumores sobre su separación son cada vez más difíciles de callar pero parece que Meghan Markle y el príncipe Harry están dispuestos a encontrar una solución a su distanciamiento y recuperar su matrimonio.

Además de la búsqueda de un nuevo hogar en Malibú, los duques de Sussex también podrían estar considerando la terapia de pareja.

El tabloide británico "The Mirror" asegura que el príncipe Harry y Meghan Markle están "dispuestos a todo para mantener su matrimonio en marcha después de un año tumultuoso" que comenzó con la promoción del libro de memorias "Spare" y posteriormente la cancelación de su contrato con Spotify.

"Harry ha sido muy abierto sobre cuánto lo ha ayudado personalmente la terapia, por lo que nadie se sorprendería si buscaran mejorar la comunicación dentro de su matrimonio", detalla un insider a la revista "Closer".

Entre los conflictos principales que han mermado el matrimonio se encuentra el futuro incierto de sus proyectos laborales y el camino que tomará su carrera en Hollywood. "Todavía quieren sentirse como un equipo fuerte, especialmente después de los recientes contratiempos en sus carreras, se siente como el último recurso, ya que tienen que mantener su imagen como una pareja de poder líder".

Además de la potencial terapia en pareja, los papás del príncipe Archie y la princesa Lilibet, también consideran mudarse a Malibú para cambiar de perspectiva y ampliar su panorama con distintas personalidades.

De acuerdo con "Express" el hecho de que Meghan Markle haya crecido en la ciudad ubicada al sur de California también es otra prueba de que su nuevo hogar podría ser en ese lugar debido a la intención del príncipe Harry por empatizar con ella.