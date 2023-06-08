El príncipe Harry y Meghan Markle donan 11.600 euros para apoyar un libro que celebra la diversidad

Agencia EFE

La Fundación Archewell de los duques de Sussex donó más de 11 mil euros a un proyecto para distribuir en los institutos de secundaria del Reino Unido un libro que celebra el éxito empresarial y en campos como el derecho o el arte de 21 personas de minorías étnicas.

El empresario Jonathan Mildenhall, promotor de "A Colourful View From The Top", publicado el 16 de marzo, ha revelado este miércoles que, gracias a ese donativo del príncipe Harry y Meghan, se ha superado la mitad del objetivo de recaudación de fondos por internet, de 95.400 euros.

Mildenhall, director de la consultora de mercadotecnia TwentyFirstCenturyBrand, explica en la página web que el dinero irá a la organización británica National Literacy Trust, que trabaja para brindar recursos de alfabetización a los niños de entornos desfavorecidos.

La intención es que esta entidad sin ánimo de lucro distribuya el volumen en los más de 4.000 centros públicos de educación secundaria del país, señala el empresario, quien personalmente donó un 10 % del total deseado.

Aunque vive con Meghan y sus dos hijos en Estados Unidos, el príncipe Harry se encuentra en estos momentos en Londres para testificar en el juicio por la demanda que presentó contra varios periódicos sensacionalistas británicos, a los que acusa de haber pinchado su teléfono y usado otros métodos ilegales para obtener exclusivas sobre su vida.