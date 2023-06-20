Ejecutivo de Spotify trata de "estafadores” al príncipe Harry y Meghan por el fin de su podcast

La Nación (GDA)

El acuerdo millonario que tenían el príncipe Harry y Meghan Markle con Spotify para producir su podcasts terminó con tan solo una serie, según anunciaron ambas partes la semana pasada. Si bien aseguraron a través de un comunicado que la decisión había sido unánime y que todos estaban “orgullosos” del trabajo realizado, Bill Simmons, ejecutivo de la plataforma de streaming, no tomó la noticia de la misma manera y arremetió contra los Sussex y los llamó “estafadores”.

A finales de 2020, los ejecutivos de Spotify anunciaron la asociación entre Harry y Meghan, meses después de que el matrimonio renunciara a sus deberes reales. El contrato tenía un valor de casi US$20 millones, según informaron varios medios británicos y estadounidenses. En ese entonces, revelaron que habría varias series, pero finalmente solo hubo una de 12 episodios. La interrupción prematura del acuerdo fue lo que provocó el disgusto de Simmons, jefe de innovación y monetización de podcasts de la compañía.

“Ojalá hubiera estado involucrado en la negociación ‘Meghan y Harry dejan Spotify’. ‘Los Malditos Estafadores.’ Ese es el podcast que deberíamos haber lanzado con ellos. Tengo que emborracharme una noche y contar la historia de la reunión que tuve con Harry para tratar de ayudarlo con una idea de contenido. Es una de mis mejores anécdotas”, declaró Simmons en su podcast personal.

Según informó CNBC, no es la primera vez que el ejecutivo hace comentarios polémicos en contra de los duques de Sussex o de otros temas en general. Anteriormente, había declarado que estaba “avergonzado” de compartir la plataforma con el príncipe. Asimismo, en 2014 fue suspendido de ESPN por lanzar mensajes inapropiados respecto a un caso de violencia doméstica.

¿De qué era el podcast de Meghan y Harry?

El podcast de los duques de Sussex se estrenó el 23 de agosto del año pasado bajo el nombre Archetypes. El objetivo de la producción era “investigar, diseccionar y subvertir las etiquetas que intentan frenar a las mujeres”, explicó la misma Meghan, anfitriona del programa, en el primer episodio, donde estuvo acompañada de su mejor amiga, Serena Williams.

En la introducción al podcast, explicaron que la duquesa hablaría con historiadores y expertos para descubrir el origen de los estereotipos. Agregaban que tendría conversaciones “sin censura con mujeres que saben muy bien cómo estos encasillamientos dan forma a sus narrativas”.

Además de Williams, la duquesa estuvo acompañada de otras grandes personalidades, entre las que destacan Mellody Hobson, Jameela Jamill, Sophie Trudeaux, Mindy Kahling y Paris Hilton. Las mujeres compartían sus experiencias personales y luego escuchaban la opinión de las especialistas, quienes complementaban sus ideas con datos históricos o de investigación científica.

El último episodio fue diferente al resto, dado que no tuvo a una mujer como invitada y tres caballeros participaron en la charla, una sugerencia de Harry a su esposa. Con esa idea, el príncipe pretendía darle voz a los hombres en ese espacio. Sin embargo, debido a la prematura cancelación de Archetypes, ya no hubo oportunidad de escuchar a más representantes del género masculino.

