Acuerdo del príncipe Harry y Meghan Markle con Spotify está muy cerca de su final

Agencia AFP

La prensa estadounidense informó este jueves que el acuerdo multimillonario entre el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle con el gigante del streaming Spotify está por llegar a su fin.

La pareja sólo ha producido una serie bajo su sello de podcasts Archewell Audio desde que firmaron el acuerdo en 2020 que supuestamente estaba valorado en 20 millones de dólares.

El programa llamado "Archetypes" lideró las carteleras de la plataforma en varios mercados, captando masivos grupos de oyentes atraídos por sus conversaciones con mujeres influyentes. Pero la publicación especializada Variety dijo este jueves, citando una fuente no identificada, que Spotify esperaba recibir más material.

Harry y la duquesa de Sussex estaban buscando un nuevo espacio para su contenido, reportó Variety, citando otra fuente. La AFP no recibió respuesta inmediata de Spotify o de Archewell a sus solicitudes de comentarios.

Harry, el hijo menor de Carlos III, se casó con la exestrella de televisión en 2018, y recibieron un baño de cobertura positiva en los medios que parecía que ayudaría a traer la monarquía tradicional al siglo XXI. Pero las relaciones entre la pareja y la familia se agriaron en los años siguientes, con acusaciones de que Markle fue víctima de racismo.

Ambos cambiaron su vida en la realeza británica por la soleada California, desde donde han seguido cuestionando la institución. Han disparado sus dardos en una autobiografía explosiva del príncipe de 38 años, en una serie documental en Netflix y en una entrevista con la reconocida presentadora Oprah Winfrey.

Desde que renunciaron a sus deberes reales, la pareja ha tratado de hacer dinero a través de iniciativas en los medios.

