Archie, el hijo de Meghan y Harry, recibió uno de los regalos que todos los niños quieren a los 4 años

El Universal (GDA)

Hace poco más de un mes, Meghan Markle y el príncipe Harry festejaron los cuatro años de su hijo Archie de Sussex. El nieto del rey Carlos III cumplió un año más de vida en medio de las celebraciones por la coronación, razón por la que Harry fue solo al Reino unido y regresó inmediatamente a su casa familiar de California.

Ahora, una tienda del lujoso barrio de Montecito donde radica la familia dio a conocer una nota que la actriz y el príncipe les hizo llegar a manera de agradecimiento por un presente que enviaron.

"¡Esperamos que no les importe que compartamos esta hermosa carta de agradecimiento que recibimos hoy!", se lee en el mensaje que Mad Dogs Bike Shop publicó en Instagram. La misiva está firmada como el Duque y la Duquesa de Sussex y en ella, la pareja explica que el regalo de Archie fue una bicicleta.

"La bicicleta ha traído mucha alegría y es muy apreciada por la familia", dice la carta.