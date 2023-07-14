Trabajadores del príncipe Harry y Meghan Markle aseguran que los duques de Sussex ya no duermen juntos

Redacción El País

Personal de servicio del príncipe Harry y Meghan Markle confirmó a la prensa que la pareja ya no duerme junta y que lo hacen en habitaciones separadas como consecuencia de su presunta crisis matrimonial.

Los medios estadounidenses aseguran que los duques de Sussex llevan ya vidas separadas aunque aparecen juntos en algunas ocasiones para mitigar los rumores.

El diario británico Telegraph informó que el hijo menor del rey Carlos III del Reino Unido incluso buscó refugio en un hotel lujoso en Montecito, donde se hospeda para estar distanciado de su esposa.

Tom Bower y Lady Collin Campbell hace semanas que publican sobre el iminente divorcio pero la revelación de los trabajadores es la que más sorprende por la cercanía con la pareja y dejan pocas dudas sobre lo que se estaría viviendo puertas adentro del hogar.

Hasta ahora ninguno de los implicados de forma directa hizo comentarios o emitió un comunicado oficial.

