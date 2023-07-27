El príncipe Harry encara un nuevo juicio contra diario sensacionalista británico

Agencia AFP

La justicia británica fijó este jueves un nuevo juicio para el próximo mes de enero contra el editor del diario sensacionalista The Sun, que fue demandado por el príncipe Harry por recopilación ilegal de información.

News Group Newspapers (NGN) será el segundo grupo editorial juzgado a raíz de una demanda civil presentada por el príncipe, de 38 años e hijo menor del rey Carlos III, que mantiene una relación tensa con el resto de la familia real desde que él y su esposa Meghan dejaron la monarquía y se fueron a vivir a Estados Unidos.

Harry, que sigue responsabilizando a la prensa sensacionalista por la muerte de su madre, la princesa Diana, en un accidente automovilístico cuando era perseguida por los paparazzi en París en 1997, ha iniciado recientemente varias acciones legales contra diarios.

En este caso, acusa a NGN, integrado en el imperio del magnate australiano Rupert Murdoch, de recopilación indebida de información, especialmente mediante detectives privados. El grupo niega las acusaciones y ha solicitado el abandono de los cargos, argumentando que estos se presentaron demasiado tarde.

En documentos judiciales, el príncipe afirmó que había tardado en emprender acciones legales debido a un "acuerdo secreto" entre NGN y su hermano mayor, el príncipe William, con quien mantiene tensas relaciones. NGN niega la existencia de tal acuerdo.

El juez Timothy Fancourt ordenó el jueves que el juicio tenga lugar, pero descartó las acusaciones de piratería telefónica, rechazando que el príncipe pudiera modificar sus demandas basándose en el presunto "acuerdo secreto".

La justicia británica ya decidió en mayo que NGN sería juzgado por recopilación ilegal de información en una demanda presentada por el actor Hugh Grant.

Harry también logró que se celebrara un juicio contra el grupo MGN, editor del diario sensacionalista Daily Mirror y sus ediciones dominical y de prensa rosa. En ese caso, cuyo fallo aún ha sido anunciado, Harry testificó extensamente ante la Alta Corte de Londres a principios de junio, denunciando el pirateo de mensajes de voz "a escala industrial", una acusación que el grupo niega. Sin embargo, este último reconoció parte de las acusaciones y se disculpó con el hijo del rey.