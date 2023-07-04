Por quedarse sin domicilio en Reino Unido, el príncipe Harry pierde otra función en la realeza

El Universal (GDA)

El príncipe Harry y Meghan Markle ya terminaron de sacar todas sus pertenencias de Frogmore Cottage, la casa que les fue asignada tras su boda en 2018, y las enviaron a su residencia de Montecito donde viven desde el 2020. Las llaves de la cabaña en Reino Unido ya están en manos del rey Carlos III.

Este movimiento, que deja sin casa a la pareja cuando visite el Reino Unido, significa otra gran pérdida para el Duque de Sussex. Ahora, el príncipe Harry ya no podrá actuar como Consejero de Estado, ya que no tiene una propiedad fija en su país.

"El aspecto más importante en lo que respecta a Harry es que significa que ya no puede actuar como Consejero de Estado. Eso es muy importante porque en teoría él tenía el derecho, en caso de que el Rey estuviera incapacitado, para hacer esto", siguió el experto.

"Aunque ya no es un miembro de la realeza que trabaja, todavía tenía este derecho y al no tener una residencia en el Reino Unido, ahora ha desperdiciado esta oportunidad pero, por supuesto, parece que a Harry y Meghan no les importa en absoluto el Reino Unido".

En tanto, la princesa Ana y Eduardo, duque de Edimburgo, fueron nombrados Consejeros de Estado desde el año pasado y Frogmore Cottage, catalogado como un inmueble histórico Grado II, está listo para ser alquilado, en caso de que no sea ocupado por el príncipe Andrés.