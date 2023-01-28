¿Cómo será la coronación de Carlos III y Camila? Estos son los detalles que ya se conocen

En base a El Comercio (GDA)

La coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camilla está cada vez más cerca y se conocieron algunos detalles de las celebraciones en su honor. Entre fiestas, banquetes y conciertos, la coronación de los reyes de Reino Unido se realizará durante un fin de semana completo, del 6 al 8 de mayo de 2023.

Desde hace algunos meses, periódicos británicos como "The Mirror" y "Daily Mail" reportan que la coronación tendrá actualizaciones por lo que probablemente sea más corta y con menos invitados. Sin embargo, al tratarse de la primera coronación que ocurrirá en Reino Unido desde la de Isabel II en 1953, los británicos planean grandes celebraciones.

El fin de semana de coronación del rey Carlos III y Camila

6 de mayo

La ceremonia de coronación tendrá lugar por la mañana del sábado en la abadía de Westminster; Carlos III y Camila serán coronados por el Arzobispo de Canterbury y posteriormente regresarán al palacio de Buckingham en una procesión. La familia real británica, entre ellos el príncipe William y Kate Middleton, se unirán durante el viaje al palacio de Buckingham, donde podrán saludar a todos los británicos desde el balcón.

La família real británica en el balcón de Buckinham. DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

7 de mayo

De acuerdo con "Royal Central", el domingo se realizará un concierto en el castillo de Windsor y aunque aún se desconocen detalles sobre los artistas involucrados se espera que participen algunos coros comunitarios.

También ocurrirá un almuerzo de coronación en el que tradicionalmente las personas se reúnen para compartir, tal como sucedió durante las celebraciones por el Jubileo de Platino de la fallecida Isabel II. Horas más tarde, Reino Unido será testigo de un espectáculo de luces, proyecciones y figuras realizadas por drones.

8 de mayo

El lunes 8 de mayo se ha declarado como día feriado en Reino Unido, sin embargo, se espera que hayan más almuerzos comunitarios y según información de "Royal Central", celebrarán un evento llamado "The Big Help Out".

El evento tendrá el propósito de ayudar y promover el voluntariado, algo que caracteriza al rey Carlos III y la reina consorte Camila.