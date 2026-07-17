Venta de camisetas, cracks, campañas millonarias y más: el Mundial atiza la "guerra" entre Adidas y Nike

El Mundial, que concluye el próximo domingo, ha avivado la feroz batalla entre los dos colosos de la indumentaria deportiva, Adidas y Nike, en el segmento del fútbol.

El torneo contó con la presencia de 13 marcas que vistieron a las 48 selecciones participantes, pero la firma alemana y la estadounidense han sido las dos grandes protagonistas: 14 selecciones han lucido las tres tiras de Adidas, mientras que 12 exhibieron el swoosh de Nike.

Ambas empresas saben lo que está en juego para su negocio en la Copa del Mundo.

«Es difícil exagerar su importancia. Es algo enorme», afirmó a The New York Times el vicepresidente senior de marketing de Adidas, Chris Murphy, sobre la importancia del torneo para la compañía.

En Nike tienen una visión similar. «Es fundamental para nosotros. Esto impulsa nuestro crecimiento», comentó Camilo Andrade, vicepresidente global y director general de fútbol de Nike.

Los análisis de las dos compañías coinciden, aunque sus realidades son muy diferentes.

Nike ha tenido dificultades para reactivar sus ventas desde 2024, cuando una serie de errores en su estrategia centrada en la categoría de estilo de vida lastró sus resultados financieros. En cambio, Adidas ha mantenido un crecimiento continuo que se extendió al Mundial.

En mayo, las ventas de Adidas se dispararon un 70% con respecto al mismo mes de 2025, según datos de la firma de investigación de mercados M Science, que también registró un aumento en el desempeño de Nike, aunque más acotado.

La comercialización de camisetas, una categoría clave dentro de la categoría de fútbol, muestra que en la primera mitad del Mundial Adidas acaparó el 58% de las ventas, mientras que Nike logró el 36%, según M Science.

Camiseta de la selección argentina firmada por Messi. ANGELA WEISS

Aunque las empresas no divulgan sus cifras de inversión, Bloomberg Intelligence estima que Adidas podría generar US$ 1.400 millones en ventas durante el torneo.

Astros alineados

Así como para ganar un partido la estrategia es clave, también lo es para conquistar ventas. Y tanto Nike como Adidas no han escatimado recursos para destacarse ante los fanáticos.

Ambas compañías organizaron eventos futbolísticos en distintas ciudades de los países anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá- y lanzaron productos para el Mundial -zapatos de fútbol, camisetas y líneas exclusivas- en campañas millonarias protagonizadas por estrellas de distintas selecciones y épocas.

Adidas alineó a Leo Messi, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé junto con leyendas como David Beckham, Zinedine Zidane y Alessandro Del Piero, además de apariciones especiales del rapero Bad Bunny y del actor Timothée Chalamet.

Nike contragolpeó con una campaña protagonizada por Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Vinicius Júnior, Erling Haaland y Federico Valverde. El astro de la NBA, LeBron James, la celebrity Kim Kardashian, la cantante de K-pop Lisa, el rapero Travis Scott y los actores Channing Tatum y Jason Sudeikis también participaron del anuncio.

Este no fue el único golpe de efecto que logró Nike en los últimos tiempos: la marca estadounidense vestirá a Alemania después de más de 70 años en los que Adidas fue el patrocinador técnico de la selección europea.

Sin embargo, el swoosh quedó afuera de la gran final del domingo. Inglaterra y Francia, las dos semifinalistas del Mundial que vistió Nike, fueron eliminadas por equipos de Adidas: España y Argentina, respectivamente.

El campeón del mundo lucirá las tres tiras alemanas.