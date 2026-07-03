Cristiano Ronaldo, el eterno goleador que encabeza el ranking de estrellas del Mundial que más facturan

Dicen que goles son amores... y se podría agregar que también millones.

Los cinco futbolistas que disputan el Mundial 2026 y más facturan al año tienen dos rasgos en común: juegan en posiciones ofensivas y destacan por su capacidad goleadora.

A sus 41 años, el delantero portugués Cristiano Ronaldo encabeza la lista de los jugadores con mayores ingresos, con un total de US$ 295 millones. Lo sigue el capitán de Argentina, Lionel Messi.

El dúo mantiene su vigencia no solo sobre el césped -CR7 participa de su sexto Mundial y ya convirtió; el «10» albiceleste es uno de los goleadores del torneo-, sino también en materia de ingresos.

En el fútbol de élite, los goles siguen siendo la moneda más valiosa. Y, para sus principales figuras, también la mejor fuente de millones.

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo celebra un gol con Portugal. Foto: AFP. En el epílogo de su notable carrera, el crack portugués genera ingresos por US$ 295 millones al año. De ese total, US$ 235 millones provienen de su contrato con el Al-Nassr, el equipo de la Liga Profesional Saudí en el que milita desde hace cuatro temporadas. Su fama mundial lo convirtió en embajador de empresas como Nike, Herbalife y Binance. Además se suma su propia marca, CR7, con la que factura US$ 65 millones al año.



Lionel Messi Lionel Messi celebra un gol con Argentina. Foto: AFP. El astro argentino factura US$ 140 millones anuales. La mitad de esa cifra procede de la combinación entre su salario como jugador del Inter Miami y la participación que percibe del acuerdo comercial entre la MLS, AppleTV y Adidas. Precisamente, el gigante alemán es uno de los patrocinadores personales de Messi, una «selección» de marcas que también integran Pepsi, Lay’s y Mastercard, entre otras. Gracias a sus sponsors, el «10» cobra US$ 70 millones al año.



Kylian Mbappé Kylián Mbappé en el Mundial 2026. Foto: AFP La estrella de Francia percibe US$ 100 millones al año; el 75% lo percibe en concepto de salario como jugador del Real Madrid. La exposición y el prestigio que le dan sus goles, el haber sido ya campeón del mundo con Francia y jugar en uno de los equipos más importantes del planeta convierten a Mbappé en un imán para las marcas. El delantero mantiene alianzas con marcas como Dior, Hublot, Oakley, Nike, Electronic Arts y Sorare. Por esa vía, Mbappé factura US$ 25 millones al año.



Erling Haaland Erling Haaland, delantero de la selección de Noruega. Foto: JUSTIN SETTERFIELD/AFP fotos. Respaldado por sus prolíficas campañas goleadoras con el Manchester City, el «9» noruego es una de las sensaciones del Mundial. Su efectividad frente al arco se refleja en sus ingresos: cobra US$ 80 millones al año. Su contrato con el conjunto «ciudadano» le permite ingresar US$ 60 millones por temporada. Fuera de la cancha, Haaland genera otros US$ 20 millones gracias a sus acuerdos con marcas como Beats by Dre, Electronic Arts, Nike, Visa, Midea y Supercell, la empresa desarrolladora del popular videojuego para celulares Clash of Clans.

