Unilever se alía con el grupo estadounidense McCormick & Company y nace un "gigante" de los sabores

Hay un nuevo rey en la góndola de los condimentos. Unilever, empresa británica de higiene y productos comestibles, anunció el martes 31 de marzo que dejará su división de alimentos, para fusionarla con el grupo estadounidense McCormick & Company, creando una nueva entidad con unos US$ 20.000 millones en ingresos anuales.

El acuerdo, que las empresas esperan cerrar a mediados del próximo año, crea un «gigante mundial de los sabores», dijo Unilever en un comunicado.

McCormick aporta una posición dominante en el mercado de las especias con la etiqueta Ducros, así como sus marcas de mostaza French’s, salsa barbacoa Stubb’s e ingredientes para repostería Vahiné. Unilever es propietaria de la mayonesa Hellmann’s y de Knorr, conocida por sus cubitos de caldo y condimentos.

La fusión valoró el negocio de alimentos de Unilever en US$ 44.800 millones, incluyendo la deuda. Con ello, la multinacional británica deja atrás su trayectoria en la industria de productos comestibles, donde ha participado durante casi 100 años. El año pasado, este rubro representó aproximadamente una cuarta parte de sus ingresos totales.

Tras este movimiento, el grupo británico se convertirá en una empresa casi exclusivamente centrada en cosmética, higiene y productos para el hogar, con unos ingresos de unos US$ 42.000 millones el año pasado, gracias a marcas como los jabones Dove y los desodorantes Axe.

McCormick. Tiene especias con la etiqueta Ducros, así como sus marcas de mostaza French’s, salsa barbacoa Stubb’s e ingredientes para repostería Vahiné.

McCormick pagará US$ 15.700 millones a Unilever y ofrecerá acciones en el marco del acuerdo, tras el cual sus inversores poseerán el 35% del nuevo conjunto. Unilever tomará una participación del 9,9%, que dice querer «vender progresivamente», y sus accionistas se repartirán el resto (55,1%).

La nueva entidad, que llevará el nombre de McCormick, mantendrá la sede mundial del grupo estadounidense en Hunt Valley (Maryland), así como su cotización en Nueva York.

Golpes de timón

Esta decisión es un ejemplo más de cómo la industria alimentaria, que atraviesa dificultades a medida que los consumidores siguen reduciendo sus gastos, recurre a maniobras financieras para crear una combinación de marcas o activos que esperan que complazcan a los inversores.

El resultado ha sido una amalgama de escisiones, divisiones y fusiones. En 2023, el gigante de los cereales Kellogg se dividió en dos empresas. En 2024, Kellanova, la nueva división de snacks, fue adquirida por el gigante de los dulces Mars en una operación valorada en US$ 36.000 millones. El año pasado, la empresa italiana de dulces Ferrero acordó adquirir WK Kellogg, la división de cereales, en una operación valorada en US$ 3.100 millones.

Este año, los directivos de Kraft Heinz dieron marcha atrás -por ahora- en el avanzado proceso de división de la empresa.

El mercado mundial de condimentos ha sido un punto fuerte para la industria alimentaria en los últimos años, ya que los consumidores buscan cada vez más salsas y aderezos con sabores intensos, picantes o ácidos. Las variantes de mayonesa de Hellmann’s vienen en sabores como chile y lima, chipotle y ranch picante.

Pero el crecimiento se ha enlentecido. Tras varios años consecutivos de subidas de precios, los consumidores han reducido sus compras de especias y salsas.

En los últimos dos años, el negocio de alimentos de Unilever se ha quedado rezagado con respecto al rápido crecimiento de sus divisiones de belleza y cuidado personal, que han visto resurgir marcas clásicas como Dove y Vaselina gracias a una fuerte presencia en las redes sociales.

Unilever se formó en 1929 mediante la fusión de la empresa holandesa de margarina Margarine Unie y el fabricante británico de jabón Lever Brothers. Con el paso de los años, incorporó importantes marcas de alimentos a su cartera, como las verduras congeladas Birds Eye en la década de 1940, los helados Breyers en 1993 y Ben & Jerry’s en 2000.

La adquisición de Bestfoods por parte de Unilever en el año 2000, firma que englobaba a Knorr y Hellmann’s, la consolidó como una importante compañía alimentaria a nivel mundial.

Desde que asumió el cargo de CEO de Unilever hace poco más de un año, Fernando Fernández se ha movido con rapidez para reestructurar su negocio.

A finales del año pasado, Unilever escindió sus participaciones en Ben & Jerry’s, Magnum, Breyers y otras marcas en una empresa que cotiza en bolsa de forma independiente, llamada The Magnum Ice Cream Co.



En base a AFP y The New York Times