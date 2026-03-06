Nevex reforzó su compromiso con la escuela pública uruguaya en un nuevo comienzo de clases

Comenzaron las clases en todo el país y Nevex acompañó una vez más la apertura de las aulas con una acción que busca brindar oportunidades a niños y niñas uruguayos: la entrega de túnicas blancas, un compromiso que se realiza ininterrumpidamente desde hace 26 años.

El gerente general de Unilever, Fernando Barreto, participó del inicio del año lectivo en la escuela Nº 89 de Villa Española, en Montevideo, donde entregó a las autoridades de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) la túnica número 130.000. En esa institución, autoridades del gobierno nacional, entre ellas el ministro de Educación, José Carlos Mahía, se hicieron presentes para acompañar el primer día de clases.

«Estar acá es parte del compromiso y el propósito de Nevex: ayudar a construir un futuro con igualdad de oportunidades para todas las niñas y niños del Uruguay, lo que para nosotros es un orgullo», dijo el gerente general en el marco de un acto que reunió a alumnos, madres y padres, docentes y autoridades de gobierno en la bienvenida a un nuevo comienzo de cursos.

Nevex entregó la túnica 130.000 de su compromiso con la escuela pública uruguaya. Leonardo Mainé

Mantener un compromiso que alguien pensó y ejecutó hace 26 años es un orgullo para la marca que es referente y está en los hogares uruguayos, sostuvo Barreto, ya que detrás de cada una de las 130.000 túnicas entregadas hay 130.000 historias de familias que contaron con el apoyo necesario para que sus hijos accedieran a una mejor educación y a la posibilidad de buscar mayores oportunidades en el futuro.

«Cada túnica que hemos entregado ha sido una oportunidad de construir un futuro mejor para los niños y niñas, que son el futuro del Uruguay», remarcó.

Llegar a un número tan relevante de apoyos a la infancia en un país con una población de 3,5 millones de habitantes es muy significativo para la compañía, indicó Barreto, y agregó que la iniciativa forma parte del compromiso que impulsa a Nevex, una idea que nació incluso antes de que existiera el concepto de propósito corporativo.

Apoyo a la educación

En 2026, Unilever entregó 5.000 túnicas blancas, una prenda que es el símbolo de la escuela pública, «el pilar más grande de la igualdad de oportunidades en el Uruguay», sostuvo.

La escuela no es solo una casa de estudios, también es un lugar donde los niños y niñas pueden crecer y explorar, y ensuciarse es parte de ese proceso. Por eso, Nevex ha tomado a la túnica blanca como bandera desde hace tantos años y elige cada año seguir acompañando a las familias.

Fernando Barreto, gerente general de Unilever, acompañó a las autoridades de la ANEP en el primer día de clases en Montevideo. Leonardo Mainé

Como parte de su compromiso con la educación pública, la marca de Unilever apoya también desde hace 21 años el programa Escuelas de Verano, de la ANEP. En ese marco, en 2026 y de la mano de Divercine, más de 1.400 niños participaron de talleres audiovisuales donde aprendieron a crear historias y sus propios cortometrajes bajo la premisa de «aprender jugando».

Para darle la bienvenida a las clases en todo el país, Barreto reflexionó: «La educación tiene un poder enorme para cambiar realidades y sumarnos a ella con iniciativas como estas es derribar barreras hoy para construir un futuro mejor mañana. Si hay algo en lo que tenemos que trabajar nosotros, que tenemos la suerte de ser compañías que podemos cambiar realidades, es llevar adelante esfuerzos para generar impactos positivos».

