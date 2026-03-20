Una lesión le cortó la carrera, se dedicó a estudiar y hoy es el dirigente deportivo mejor pagado del mundo

Sus decisiones impactan en algunas de las principales ligas deportivas del mundo, dentro y fuera del campo de juego. También son artífices de acuerdos multimillonarios con socios comerciales, de la expansión del número de equipos y de la modernización del juego.

Los comisionados de la NFL, la NBA, el PGA Tour, la NHL y la MLB son los responsables de impulsar el deporte y el negocio que gira a su alrededor.

De los cinco ejecutivos mencionados, Roger Goodell, el mandamás de la NFL, es quien lidera lista de comisionados o presidentes de federaciones deportivas mejor pagados.

Por ejemplo, Goodell cobra unas 10 veces más que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Roger Goodell (67) Roger Goodell, comisionado de la NFL. El comisionado de la NFL encabeza la lista de líderes ejecutivos del deporte mejor pagados del mundo. Al año, cobra un salario de US$ 64 millones, según publica el diario español Marca, y su fortuna personal supera los US$ 700 millones. Designado en 2006 como comisionado, Goodell ha llevado a la NFL al éxito comercial, siendo el artífice de que la liga alcance una facturación anual mayor a US$ 20.000 millones. Goodell es licenciado en Economía por la Washington & Jefferson College de Pennsylvania. Aunque jugó fútbol americano en sus años de escuela secundaria, una lesión de rodilla le impidió aspirar a desarrollar una carrera profesional sobre el campo. De joven era fanático de los Washington Redskins (los actuales Commanders), aunque hoy en día, por su rol, se define como «fanático de los 32 equipos» de la liga.



Jay Monahan (55) Jay Monahan, comisionado del pGA Tour. Foto: AFP. Desde 2017 ocupa el puesto ejecutivo más importante del PGA Tour, el principal circuito de golf del mundo. Por desempeñar su tarea, Monahan cobra un salario anual de unos US$ 20 millones, una cifra que varía en función de bonos e incentivos que se activan por el logro de ciertos objetivos. Una de las metas que se ha trazado Monahan es el de consolidar el liderazgo del PGA como la principal competencia del golf mundial, especialmente ante la irrupción de LIV Golf, un circuito rival que cuenta con el respaldo financiero del poderoso Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita. Antes de convertirse en comisionado del PGA, Monahan fue vicepresidente ejecutivo de Fenway Sports Group, el grupo empresarial propietario de famosas franquicias deportivas como los Boston Red Sox y el Liverpool de Inglaterra.

Rob Manfred (67) Rob Manfred, comisionado de la MLB. El mandamás de la liga estadounidense de béisbol (MLB) fue elegido para el cargo en 2015 y tiene asegurada su permanencia al menos hasta 2029, tras ganar la reelección como comisionado hace tres años. Abogado egresado con honores de la Harvard Law School, Manfred cimentó su carrera ejecutiva en la MLB a través de su rol como director de operaciones y vicepresidente ejecutivo de relaciones laborales, cargo en el que desempeñó un papel crucial en las negociaciones colectivas con los jugadores de la liga. Por su actual posición en la MLB, Manfred cosecha ingresos estimados en US$ 11 millones al año, según estiman los medios deportivos estadounidenses. El comisionado de la liga de béisbol ha confesado que en su niñez era seguidor de los New York Yankees, aunque en la actualidad practica una «permanente neutralidad».

Adam Silver (63) Adam Silver. Cultor del bajo perfil mediático, el comisionado de la NBA hace apariciones esporádicas a lo largo del año: una de ellas es para entregar el trofeo Larry O’Brien al campeón de la temporada. Silver, abogado egresado de la Universidad de Duke y con un doctorado de la Universidad de Chicago, trabajó en un estudio legal y como asistente de un juez en Nueva York, antes de dar el salto a la NBA, donde se enroló en 1992. En la liga de básquetbol, Silver ocupó diversos roles ejecutivos hasta que en 2014 fue promovido a comisionado, en reemplazo del histórico David Stern. Durante su gestión, Silver ha impulsado el desarrollo de la WNBA y la G League, la expansión internacional de la NBA, y acuerdos multimillonarios con socios comerciales y medios. Su salario anual es de US$ 10 millones y su patrimonio totaliza US$ 40 millones.

