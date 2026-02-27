Un plan para compartir y crear: yeso, vino y una reunión que permite dejar de lado la rutina por un rato

Cortar la intensidad de la rutina con un rato de creatividad, gastronomía y vinos. Ese es el plan que ofrecen las hermanas María Pía y Maite Machado con Yeso y Vino, encuentros en los que, mientras se disfruta de una buena bebida, se puede crear un cuadro con textura.

«Venir a estos encuentros es casi como ir a terapia, se genera un ambiente cálido y tranquilo, donde cada uno crea sin límites. Es un plan distinto, es salir de la zona de confort y hacer algo nuevo», destacó María Pía, cocreadora del proyecto.

Hace un año, la joven decidió emprender con una amiga con el propósito de ahorrar para viajar a Costa Rica, inspiradas en los cuadros que muchas veces se venden a altos precios en tiendas, y viendo que no eran difíciles de hacer. Su primer encuentro fue en su ciudad, Piriápolis. Mientras ellas guiaban la actividad, los padres de Machado cocinaban, y al terminar los cuadros, servían la cena.

La buena respuesta del público llevó la actividad a restaurantes y cafeterías de Montevideo, y en poco tiempo llegaron a hacer 12 eventos en cuatro lugares distintos. Y lograron viajar. Al volver de Costa Rica, la insistencia del público por una nueva fecha de Yeso y Vino les mostró que el proyecto debía continuar. María Pía siguió adelante por sí sola, y tiempo después su hermana se sumó. Ahora, realizan dos encuentros por mes a los que asiste un público variado: grupos de amigos, personas solas, parejas y familias.

El público que participa de los encuentros de Yeso y Vino es variado.

Cada jornada dura dos horas y media, en las que la creatividad es protagonista, con un material «fácil de utilizar y muy intuitivo» como el yeso, que al no secarse rápido permite volver a empezar varias veces e ir encontrando la técnica que más guste, comentó. Cada fecha y lugar se puede consultar en el Instagram @yesoyvino.

Además, hace un tiempo adhirieron el servicio de cumpleaños, con el que logran llevar la experiencia a los festejos.

Cuadros hechos en encuentros de Yeso y Vino.

Los encuentros cuentan con los elementos necesarios para crear, desde palas, esponjas o pinceles hasta mangas y colores para el yeso. Al terminar los cuadros se pasa a la cena o merienda, que dependiendo del restaurante elegido para esa fecha, varía entre pizza, pasta o carne.