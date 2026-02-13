El emprendimiento que conquista en Pocitos a los amantes del buen comer con café de especialidad y delicias

Café de especialidad, almuerzos y platitos (muy) ricos. Así se define Gutiérrez Café y no falla: promete lo que cumple.

El local, ubicado en José Osorio 1188, tiene otras virtudes: buena atención y una puesta en escena que sorprende. El espacio vio la luz tras la transformación de una antigua planta de cafetería en un ambiente donde la arquitectura moldea la experiencia y el recorrido. El diseño -de Estudio Toro- es uno de los grandes atributos del lugar.

«El café surgió como un proyecto junto a mi pareja. Yo me dedico a la gastronomía y Marcelo (La Cava) es economista, pero también un amante del buen comer y de todo lo gastronómico», detalla Iara Verdún.

La idea de la dupla fue compartir todo lo que les gustaba comer y maridarlo con café de especialidad, algo que disfrutan mucho y que ahora comprueban los vecinos de Pocitos y de otros barrios.

Una barra principal de acero inoxidable articula la circulación y separa la zona de atención de la de elaboración, pero deja la cocina a la vista. Observar el proceso de preparación de sus platos es parte de la experiencia que propone la casa a quienes la visitan con tiempo. También están contemplados quienes pasan raudos y levantan su pedido en la ventana de pick up.

Al café de especialidad, la esencia de Guti, se suma un menú tentador. Un gran sí es el sándwich de hongos apanados; se sirve en un pan brioche con alioli, tomate, lechuga y pickles de hinojos rojos elaborados en su cocina. Hay otras opciones como el de pulled pork, preparado con un cerdo a larga cocción y baja temperatura, que llega a la mesa en pan brioche, mayonesa de sriracha y mix de repollo. También tienta el bagel de lomito, queso cheddar y huevo.

Gutiérrez Café. DARWIN BORRELLI

Los bocados dulces no se quedan atrás. El merengue de verano es una de las vedettes: una combinación entre lo dulce y lo cítrico, con un cremoso de maracuyá, una confitura de frutos rojos y merengue quemado. El alfajor de chocolate (con ganache de chocolate, tahini y caramelo salado), la torta vasca con pistacho o el sándwich de chocolate (con tapas de chocolate y helado de caramelo salado) son las opciones más pedidas, y vale la pena probarlas.