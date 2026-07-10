Tiffosi, la marca uruguaya que crece con nuevas tiendas y apuesta a ganar con una colección con Forlán

«Tiffosi» significa «hincha» en italiano, pero en Uruguay es el nombre de una marca local de indumentaria deportiva que está expandiendo su presencia.

Recientemente, la firma creada por Maximiliano Lazo y el futbolista Facundo Ospitaleche inauguró su tercer local en el shopping Paseo del Este (Maldonado), mientras avanza con nuevas aperturas en Montevideo previstas para antes de fin de año.

Aunque por ahora todos los locales son operados por los cofundadores, aseguraron a El Empresario que no descartan la posibilidad de franquiciar el negocio a futuro.

Cerca de la cancha

La marca nació en 2019, cuando los socios y amigos decidieron lanzar al mercado una línea de mochilas y neceseres dirigidos a deportistas. Allí identificaron un nicho de mercado entre futbolistas.

Tiffosi comenzó a hacerse conocida entre jugadores profesionales luego de que varios referentes de equipos uruguayos comenzaron a usarla y recomendarla a colegas. En paralelo, la estrategia de marketing llevó a los emprendedores a acercarse a influencers para promocionar la grifa.

«La marca gustó y se fue haciendo cada vez más conocida», recordó Ospitaleche.

El siguiente paso de la empresa fue abrir locales propios y sumar la venta a través de distribuidores como Kicks o La Cancha.

Maximiliano Lazo y Facundo Ospitaleche, cofundadores de Tiffosi. Gentileza: Tiffosi

El camino de Tiffosi tuvo un nuevo hito cuando comenzó a vestir a clubes de fútbol profesional, como Danubio.

«Fue algo totalmente nuevo para nosotros, un paso importante que, sin dudas, nos impulsó a llegar a ser lo que somos hoy. Desde ahí en adelante se dio un quiebre y se sumaron más equipos», comentó.

Actualmente, Tiffosi también provee equipamiento a Cerro Largo, Central Español y Durazno Fútbol Club. En 2027 sumará un nuevo club, mientras negocia incorporar a otros a su clientela.

«De a poquito nos vamos posicionando bien en Primera División y esa es una vidriera importante para nosotros», subrayó el futbolista y emprendedor.

Más locales y Forlán

En el plano comercial, la empresa cuenta con un local en el centro de Montevideo y otro en el shopping Plaza Italia, además del que abrió en Maldonado. Sus cofundadores anunciaron que en los próximos meses inaugurarán sucursales en el shopping Aventura y en otro centro comercial de Montevideo.

Por otro lado, la marca ha ampliado su propuesta con el lanzamiento de colecciones especiales junto a futbolistas. Tal es el caso de un proyecto con Diego Forlán que se revelará este año. Para Tiffosi, esta línea será uno de sus trabajos «más importantes», ya que se trata de una figura influyente del fútbol uruguayo. «Estamos muy contentos y con muchas ganas», resumió Lazo.

La firma es 100% uruguaya, y si bien al inicio la producción también era nacional, hoy en día la fabricación se realiza en Asia.

Los socios coincidieron en que internacionalizar la marca sería «un sueño mayor», aunque hoy están enfocados en consolidarla dentro del país.

Tienda de la marca uruguaya Tiffosi. Gentileza: Tiffosi

Ruta emprendedora

Lazo y Ospitaleche no son debutantes en la cancha de los negocios. Ambos habían tenido emprendimientos -por separado- antes de crear Tiffosi.

A partir de sus experiencias, reflexionaron sobre los desafíos de producir en el país y de crear y potenciar una marca.

«Siempre jugué al fútbol y, tomando como referencia a mi padre, que es una persona que siempre está emprendiendo, siempre busqué la manera (de crear un negocio). Tuve diferentes emprendimientos, como uno de venta de mates, y después con el fútbol he buscado invertir en distintas cosas. En Uruguay cuesta un poco más que en otros países y hay que tener un poco más de constancia porque la población es más chica, pero el público uruguayo valora mucho y es muy lindo crecer acá», expresó Ospitaleche.

Según Lazo, Tiffosi marcó un antes y después y se convirtió en el proyecto principal para la dupla de emprendedores.

«Pasó de todo en estos años y disfrutamos el camino. La realidad es que siempre tenés que estar buscando cosas nuevas, productos y tendencias. Emprender en Uruguay tiene un valor importante, porque somos de acá y que la gente nos haya aceptado de la manera que lo hace, es muy gratificante», explicó. «Si en algún momento se da ser una marca internacional, será gracias al público uruguayo, que fue el primero que nos dio el voto de confianza».