La marca uruguaya Tranquera desembarcó en Paraguay con una tienda propia en shopping de Asunción

Tranquera, la marca de ropa que fusiona la tradición de campo con la ciudad, anunció su primer paso fuera de fronteras con la apertura de un local en Paraguay.

La empresa se unió con un socio local -que ya tiene negocios en ese país- para invertir US$ 350.000 y abrir su primera tienda en Distrito Perseverancia, un nuevo shopping de Asunción, la semana pasada.

Según explicó Robert Bentancor, cofundador de Tranquera junto a su esposa Lucía Goday, creadora de la marca, este desembarco es resultado de un largo proceso.

Llegar a «ese país es un sueño desde hace una década, porque tenemos muchos clientes paraguayos que compran nuestros productos en la tienda de Punta del Este. Hace dos años empezamos a explorar el mercado y a estudiar el consumo. Cuando apareció la oportunidad (de instalarnos) en el nuevo shopping, aceleramos. El centro comercial se inauguró en noviembre del año pasado y nosotros abrimos la semana pasada», relató.

El local ocupa 150 metros cuadrados (m2) y es uno de los más grandes de la marca. Para el director de la empresa, se trata de una «propuesta importante», con un tamaño similar a la sucursal sobre la calle Ellauri y que permitirá desplegar «todo nuestro potencial», señaló.

La tienda en Asunción mantiene las características de diseño que distinguen a la marca, donde el cuidado por los detalles y el foco en la experiencia del cliente «son fundamentales», aseguró.

Tranquera Paraguay. La marca ofrece la misma propuesta que sus tiendas en Uruguay. Foto: Gentileza Tranquera

«Pusimos tanta energía en cada detalle que, más allá de la propuesta de ropa, nos ocupamos de cuidar todo; que ir al local sea como ir a tu casa, que exista un sillón para que estés cómodo, un espacio para compartir un café. Hasta el estilo de cafetera que colocamos cuidamos», graficó.

La política de precios de Tranquera en Paraguay también es similar a la que aplica en el mercado uruguayo. «Pasamos exactamente a guaraníes lo que cuestan nuestros productos en Uruguay en pesos», explicó.

En cuanto a las prendas, la empresa decidió que el mix de productos en Paraguay se asemeje al de Uruguay, con toda la línea para hombre y una oferta casi completa para mujer. «Lo que buscamos es que Tranquera Paraguay sea como ir a cualquier otro local de Uruguay, porque ellos consumen lo mismo que nosotros. Ahora abrimos con más ítems de verano, más livianos, sobre todo la camisería de algodón, que es lo que más consumen en Punta del Este. Pero nos encontramos con que, justo era el Día del Padre, y lo que más se vendió fueron nuestros buzos de lana que fabricamos acá, con hilado de Italia», detalló.

Para 2027, el plan de la marca es sumar su nueva línea Tramas Nobles, elaborada con lana fina merino uruguaya, que ya fue lanzada al mercado y que «ha sido un éxito», comentó Bentancor.

Por la ubicación del shopping paraguayo, Tranquera apunta a dos tipos de público en ese país. Por un lado, los residentes que vivirán en las torres que sumará el centro comercial y quienes ya viven en el barrio privado dentro de la zona de influencia del complejo. Por otro, los turistas argentinos. «Es un shopping es muy visitado por argentinos, porque es el primero que encuentran quienes ingresan por Corrientes. En general, es un público de clase media-alta y alta», indicó.

Tranquera Paraguay. Su plan es sumar tres o cuatro tiendas más en ese país. Foto: Gentileza Tranquera

En cuanto a la gestión del local, se hace desde Uruguay y se contrataron cuatro personas para la atención al público.

Crecimiento

La apertura en Paraguay representa un importante crecimiento de ventas para la empresa por el tamaño de ese mercado, mucho mayor que el que podría aportar otro local en Uruguay. De hecho, la marca debió aumentar un 35% la producción, cuando su crecimiento promedio anual era de 10%, incluyendo su negocio de vestimenta corporativa.

«Es un mercado más grande y necesitamos producir más, pero además, enviamos mercadería de sobra a nuestro depósito en Paraguay, que está dentro del mismo shopping, para tener stock asegurado», señaló Bentancor.

Asimismo, la marca prepara el lanzamiento de su e-commerce, que comenzará a operar en unos tres meses.

El nuevo local es el número 16 de Tranquera -que cuenta con 15 tiendas en Uruguay; tres de ellas son franquicias-, el primero en el exterior y el inicio de un plan de internacionalización más ambicioso. «Tuvimos un muy buen comienzo, con ventas que superaron las expectativas. Si todo sigue así, pensemos en abrir tres o cuatro locales más en Paraguay, sobre todo en otras ciudades del país», concluyó.