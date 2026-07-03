La marca de indumentaria uruguaya Peach se expande por el país con franquicias y mira al exterior

La empresa uruguaya de indumentaria femenina, Peach, abrirá dos nuevos locales en los próximos meses, continuando así su expansión con un plan de franquicias que ya está en marcha. A fines de este año la marca contará con 18 sucursales.

Las nuevas tiendas, que serán administradas directamente por la marca, abrirán en Mercedes Shopping y en el centro de Salto.

Este crecimiento podría ir más allá de Uruguay, ya que la empresa evalúa llegar a mercados como Argentina o Brasil, informó a El Empresario el director de Peach, Pablo Cristobo.

Formato que crece

Peach salió al mercado en 2017 y en 2023 comenzó a desarrollar su plan de expansión a través de franquicias. Desde entonces, abrieron cuatro sucursales bajo este formato en Tacuarembó, La Paloma, Rivera y Atlántida.

Algunas de las franquicias fueron adquiridas por personas que ya comercializaban prendas de Peach en locales multimarcas y advirtieron que esa grifa era «la de mejor performance», por lo que decidieron convertirlos en tiendas exclusivas de la empresa, explicó Cristobo.

Un ejemplo es la franquicia de Rivera. El franquiciado tenía un local multimarcas donde Peach llegó a representar cerca del 90% de su facturación. Tras convertirlo en tienda exclusiva de la marca, quintuplicó las ventas.

Ese resultado se debe a «un óptimo manejo de inventario», dijo Cristobo. «El gran valor agregado que le damos al franquiciado es que se olvide del stock, que siempre es una gran incertidumbre. Además, cuando termina el semestre absorbemos la liquidación, nos reintegran el sobrante de mercadería y eso les simplifica mucho la gestión. El franquiciado se focaliza solamente en vender».

En otros casos, quienes invierten en una franquicia de la marca son mujeres que no solo la consumen, sino que «creen en el potencial del producto y se involucran en el modelo de negocio para entenderlo y ver si les resulta viable», añadió.

El valor mínimo de la franquicia es de US$ 20.000, cifra que puede escalar en función del estado del local y la necesidad de refaccionarlo.

Nueva sucursal de Peach en Rivera. Gentileza: Peach

Escalas diversas

Cristobo explicó que desde su salida al mercado, Peach ha encontrado una gran oportunidad de negocio en localidades de menos de 20.000 habitantes.

«Hemos visto que en lugares como Atlántida o Piriápolis hay negocios potencialmente muy exitosos», señaló. Como prueba, destacó que en esas ciudades funcionan una franquicia y un local propio de la marca, respectivamente, con resultados «fantásticos».

Aunque el potencial que alcanza en pequeñas localidades es significativo, la marca también está abierta a crecer en ciudades grandes, aclaró Cristobo.

Actualmente, Peach tiene locales en Montevideo, Canelones, Florida, Maldonado, Rocha, Paysandú, Tacuarembó y Rivera.

De momento, la empresa trabaja exclusivamente para Uruguay, aunque evalúa llegar a Argentina y el franquiciado de Rivera analiza llevar la marca a Brasil.

«El mercado argentino es tentador. Estamos trabajando para buscar socios que puedan asegurarnos el nivel de gestión que la marca requiere, porque estudiamos el mercado y creemos que Peach tiene espacio para crecer con competitividad muy alta allí», concluyó el director.