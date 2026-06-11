La empresa uruguaya SVET Franquicias se expande en el mercado de Europa y se instala en Portugal

SVET, consultora uruguaya especializada en el desarrollo de franquicias, continúa su expansión en Europa tras desembarcar en España en 2024. Ahora, a través de una alianza estratégica con la firma Like A Partner, ingresó en Portugal, un mercado de 10 millones de habitantes donde ya comenzó a trabajar con 19 marcas.

Alexei Yaquimenko, CEO de SVET, comentó a El Empresario que Portugal se ha convertido en uno de los mercados más atractivos de Europa para la inversión y el desarrollo de negocios. Según explicó, su estabilidad económica, ubicación estratégica y fuerte conexión con el ecosistema empresarial europeo lo posicionan como «una plataforma ideal para la expansión de franquicias y modelos de negocio replicables».

En España, el sector de franquicias reúne a 1.296 marcas y 77.526 sucursales, genera 322.830 empleos y factura € 28 millones, detalló. Allí, la competencia entre consultoras es fuerte. Por otro lado, señaló que, si bien el mercado portugués es menor en territorio y población, «la franquicia funciona muy bien y presenta oportunidades de crecimiento».

Una particularidad que comparten ambos mercados es que las franquicias son adquiridas mayoritariamente por inmigrantes, comentó Yaquimenko.

Según un relevamiento de SVET, Uruguay cuenta con 234 redes franquiciadoras en las que operan, entre marcas nacionales e internacionales, 1.801 locales. Este formato se ha expandido como una herramienta eficaz para escalar negocios, profesionalizar empresas y generar oportunidades de inversión, por lo que cada vez más compañías e inversores lo consideran, señaló el CEO. Además, sostuvo que el país tiene potencial para seguir creciendo en el segmento.

Puertas de entrada

Yaquimenko resaltó el valor de la alianza entre SVET y una de las consultoras más reconocidas de Portugal. Su líder, José Carlos Correia, es considerado uno de los principales referentes en franquicias del país, señaló.

José Correia. Gentileza: SVET

El acuerdo se enmarca en un plan de crecimiento internacional de SVET que busca fortalecer su estructura conectando Montevideo, Madrid y Lisboa. Las tres ciudades son estratégicas para el desarrollo de negocios, franquicias e internacionalización de marcas, afirmó el CEO.

«Hoy SVET tiende puentes de oportunidades ya que, si pensamos en una empresa de habla hispana que quiere crecer hacia Europa, lo natural es que entre por España; y si es una de habla portuguesa, lo natural es (que elija) Portugal. Por ende, siempre pensarán en SVET», apuntó.

La llegada a Portugal le permite al estudio generar nuevas posibilidades para marcas latinoamericanas interesadas en expandirse hacia Europa, así como para empresas europeas que quieran instalarse en América Latina.

Según afirmó, SVET está construyendo una plataforma de crecimiento en el exterior para las marcas, ya que «hoy nacen con vocación regional e internacional». «Nuestro desafío es generar las conexiones necesarias para que una empresa uruguaya o iberoamericana pueda expandirse con el mismo respaldo que en su mercado local», concluyó.

Tender puentes hacia nuevos mercados Entre el 22 y el 27 de junio, una delegación de clientes de SVET de Uruguay, España y Portugal, participará en la Feria de Franquicias de San Pablo, en Brasil, con el objetivo de «seguir tendiendo puentes para la internacionalización de marcas», informó el CEO de la consultora, Alexei Yaquimenko. Además, adelantó que está en los planes de la consultora abrir ese mercado y el de Costa Rica en los próximos años para seguir ampliando su red internacional.

Alexei Yaquimenko, CEO de SVET. Gentileza: SVET