La empresa uruguaya SVET Franquicias se expande en el mercado de Europa y se instala en Portugal
La consultora especializada en el modelo de franquicias, que fue creada en Uruguay, se asoció con la firma Like a Partner, y ya trabaja con 18 marcas en el país
SVET, consultora uruguaya especializada en el desarrollo de franquicias, continúa su expansión en Europa tras desembarcar en España en 2024. Ahora, a través de una alianza estratégica con la firma Like A Partner, ingresó en Portugal, un mercado de 10 millones de habitantes donde ya comenzó a trabajar con 19 marcas.
Alexei Yaquimenko, CEO de SVET, comentó a El Empresario que Portugal se ha convertido en uno de los mercados más atractivos de Europa para la inversión y el desarrollo de negocios. Según explicó, su estabilidad económica, ubicación estratégica y fuerte conexión con el ecosistema empresarial europeo lo posicionan como «una plataforma ideal para la expansión de franquicias y modelos de negocio replicables».
En España, el sector de franquicias reúne a 1.296 marcas y 77.526 sucursales, genera 322.830 empleos y factura € 28 millones, detalló. Allí, la competencia entre consultoras es fuerte. Por otro lado, señaló que, si bien el mercado portugués es menor en territorio y población, «la franquicia funciona muy bien y presenta oportunidades de crecimiento».
Una particularidad que comparten ambos mercados es que las franquicias son adquiridas mayoritariamente por inmigrantes, comentó Yaquimenko.
Según un relevamiento de SVET, Uruguay cuenta con 234 redes franquiciadoras en las que operan, entre marcas nacionales e internacionales, 1.801 locales. Este formato se ha expandido como una herramienta eficaz para escalar negocios, profesionalizar empresas y generar oportunidades de inversión, por lo que cada vez más compañías e inversores lo consideran, señaló el CEO. Además, sostuvo que el país tiene potencial para seguir creciendo en el segmento.
Puertas de entrada
Yaquimenko resaltó el valor de la alianza entre SVET y una de las consultoras más reconocidas de Portugal. Su líder, José Carlos Correia, es considerado uno de los principales referentes en franquicias del país, señaló.
El acuerdo se enmarca en un plan de crecimiento internacional de SVET que busca fortalecer su estructura conectando Montevideo, Madrid y Lisboa. Las tres ciudades son estratégicas para el desarrollo de negocios, franquicias e internacionalización de marcas, afirmó el CEO.
«Hoy SVET tiende puentes de oportunidades ya que, si pensamos en una empresa de habla hispana que quiere crecer hacia Europa, lo natural es que entre por España; y si es una de habla portuguesa, lo natural es (que elija) Portugal. Por ende, siempre pensarán en SVET», apuntó.
La llegada a Portugal le permite al estudio generar nuevas posibilidades para marcas latinoamericanas interesadas en expandirse hacia Europa, así como para empresas europeas que quieran instalarse en América Latina.
Según afirmó, SVET está construyendo una plataforma de crecimiento en el exterior para las marcas, ya que «hoy nacen con vocación regional e internacional». «Nuestro desafío es generar las conexiones necesarias para que una empresa uruguaya o iberoamericana pueda expandirse con el mismo respaldo que en su mercado local», concluyó.
Entre el 22 y el 27 de junio, una delegación de clientes de SVET de Uruguay, España y Portugal, participará en la Feria de Franquicias de San Pablo, en Brasil, con el objetivo de «seguir tendiendo puentes para la internacionalización de marcas», informó el CEO de la consultora, Alexei Yaquimenko.
Además, adelantó que está en los planes de la consultora abrir ese mercado y el de Costa Rica en los próximos años para seguir ampliando su red internacional.
Para SVET junio es el “Mes de las Franquicias” y prepara una nueva edición de uno de los encuentros empresariales más importantes del sector, contó Yaquimenko. El próximo 11 de junio, junto al Club del Inversor, realizará un evento orientado a empresarios, emprendedores e inversores interesados en conocer las oportunidades que ofrece el sistema.
La edición anterior reunió a más de 120 asistentes interesados en inversiones en franquicias y este año las proyecciones apuntan a superar las 200 personas.
En el evento se abordarán los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas uruguayas para crecer mediante franquicias, así como las distintas alternativas disponibles para quienes desean invertir en marcas consolidadas y modelos de negocio escalables.
El encuentro buscará responder todas las preguntas que cada vez aparecen con más frecuencia en las mesas empresariales, sobre el crecimiento y la inversión mediante el modelo de franquicias.
-
La tecnológica uruguaya de ciberseguridad Bprot se expande por el mundo con un plan de franquicias
La empresa brasileña Rede Vistorias elige a Uruguay para expandirse en la región con franquicias
Wikimúsculos comienza un plan de expansión por el interior del país con la venta de franquicias
La tienda de donas que nació en Uruguay de la mano de una emprendedora venezolana y va por nuevas aperturas
Urban Haus, marca de moda uruguaya, desembarca en Brasil con tiendas propias
Kaunas, una marca uruguaya con 50 años que ahora se expande con franquicias y prepara el salto al exterior
¿Encontraste un error?