La tecnológica uruguaya de ciberseguridad Bprot se expande por el mundo con un plan de franquicias

La ciberseguridad «dejó de ser un tema técnico para convertirse en una decisión estratégica de negocios», aseguró Fernando López Senra, empresario y socio de Bprot, firma de ciberseguridad. La empresa, enfocada en brindar un servicio accesible a pequeñas y medianas empresas (pymes), está en plan de expansión a nivel local e internacional, basado en un plan de franquicias, con el apoyo de la consultora Svet.

En octubre terminaron de diseñar el modelo de franquicias y en noviembre lo lanzaron al mercado. Según destacó López, desde sus inicios la firma nació «para ser internacional». Con una trayectoria de 11 años en el mercado, ya cuenta con presencia en Uruguay, México y Perú, así como sedes en EE.UU. y en España desde donde impulsa la expansión europea.

El año pasado también fue de cambios internos en la empresa. Tres socios nuevos se sumaron a la compañía, entre ellos López Senra, y el objetivo de mercado de la firma viró hacia el sector de pymes. Esto hizo que la compañía captara adeptos en varios mercados. Es que, según López, si bien el cuidado del ámbito digital es un tema que está sobre la mesa, es más atendido a nivel de grandes empresas que de las pequeñas. A raíz de esto, Bprot ofrece una solución de implementación simple, de instalación rápida y de costos accesibles (con planes desde US$ 98 por mes a US$ 266).

Invertir para prevenir

López explicó que el objetivo del plan es llevar la solución de Bprot a más empresas. Su tecnología de prevención de ciberataques cuenta con multilenguaje, actualizaciones continuas cada cinco horas que detectan las nuevas herramientas que utilizan los hackers (lo que permite ejecutar rápidamente un escudo), cuenta además con una conexión a una red internacional e informes sobre malwares semanales.

«El problema no es si una empresa va a sufrir un ciberataque, sino cuándo. Los ataques informáticos ya no están dirigidos exclusivamente a grandes corporaciones y el impacto económico incluye sistemas paralizados, operaciones detenidas, daño reputacional y pérdida de clientes».

Como sucede al hablar de pólizas, a nivel de seguridad es mejor prevenir el ataque y no esperar a contratar una solución luego, remarcó el empresario. Acá, la clave está en la anticipación. Según datos internacionales, un ataque de ransomware puede costar más que cinco años de inversión en prevención, indicó.

En ese escenario, la empresa uruguaya ofrece un diagnóstico de vulnerabilidad y una solución que cuenta con software y hardware, VPN propia, wifi, un respaldo técnico centralizado, y un modelo de negocio probado, destacó el empresario.

En esos pilares se basa su plan de expansión, que está dirigido a quienes quieran ofrecer el servicio de Bprot a otras firmas, tanto a especializas en tecnología como a quienes quieran generar un negocio pero no forman parte del sector tecnológico.

El lanzamiento de esta etapa marca un punto de inflexión para la compañía, que busca consolidarse como un actor regional importante en la protección digital empresarial, ya que el problema a solucionar «está en Uruguay y el mundo». En esa última idea se basó el plan de crecimiento internacional.

Plan de franquicias

En España ya comenzó a efectuarse la primera etapa del plan de franquicias con la comercialización a través de Svet, así como en Chile, donde ya se efectúan pruebas. Mientras en Uruguay se comenzará a llevar adelante próximamente.

A nivel local, cada franquicia de Bprot demandará un desembolso mínimo de US$ 10.000, una inversión «que se puede estar pagando antes de los 12 meses», remarcó.

Otros mercados en los que la empresa ya ha registrado interesados han sido Brasil (donde ya está haciendo testing), México y Portugal.

La venta de la franquicia contempla una capacitación comercial y técnica para «inducir a los franquiciados en el mundo de la ciberseguridad», acompañamiento permanente y un esquema que permite a los franquiciados desarrollar su propio negocio dentro del ecosistema Bprot.

«Estamos convencidos de que la protección digital necesita cercanía», mencionó López, y el modelo de franquicias, agregó, les permite crecer «manteniendo calidad, soporte y estandarización del servicio».

Según destacó, este modelo de franquicias está creciendo rápidamente en parte porque tiene bajos costos y ofrece una solución rápida.