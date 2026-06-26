Startup Spicytool aplica inteligencia artificial en el sector inmobiliario, captó US$ 220.000 y escala en América

Aplicar inteligencia artificial (IA) para ayudar a las inmobiliarias a identificar y clasificar más rápido y de mejor forma quiénes son los clientes con mayor potencial de cerrar una venta. Eso es lo que hace Spicytool, la startup fundada en diciembre de 2025 en Punta del Este por los argentinos Alejo Dogliani, Nicolás Eliceche y Hernán Racciatti, que acaba captar una inversión por US$ 220.000.

La ronda fue liderada por NAR Reach, el programa global de innovación de la Asociación Nacional de Corredores inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que, con esta operación, realizó así su primera inversión en Latinoamérica.

«No solo somos su primera inversión en la región, sino que además ellos nos vinieron a buscar», remarcó Dogliani.

La operación también contó con la participación de Draper Angel Club, la red de inversores vinculada al multimillonario estadounidense Tim Draper. De hecho, la startup fue seleccionada por la Draper University para estar un mes y medio en Silicon Valley.

El diferencial de Spicytool es que automatiza la clasificación de los usuarios y la gestión del marketing digital dándole una independencia «casi total» a las inmobiliarias respecto de los grandes portales del sector, dijo Dogliani.

«Somos el único software inmobiliario en Latinoamérica cuya función principal es ayudar a la inmobiliaria con marketing digital, automatización y calificación de leads con IA. Spicytool gestiona las campañas y, cuando llegan los contactos, los califica con agentes conversacionales de IA entrenados para detectar interés real. Lo que buscamos es que el broker, cuando se contacta con el cliente real, ya sepa quién es, qué busca y en qué está interesado», explicó.

Spicytool. La plataforma funciona por mensajería por Whatsapp.

El cofundador agregó que todo el proceso ocurre dentro de WhatsApp para hacer más ágil y fácil. Para ello, las inmobiliarias conectan el celular de cada agente a la plataforma, y desde ahí «conversa automáticamente con cada contacto que llega por los distintos canales, lo califica y lo ubica en el estado correspondiente».

Foco internacional

Spicytool nació en Uruguay, pero desde el inicio el plan fue salir al exterior. «Si una startup va a crecer y destacarse en Punta del Este, va a estar enfocada al negocio inmobiliario. Tenía sentido estar en un lugar central para ese negocio en Latinoamérica», indicó Dogliani. Así, en febrero de este año desembarcaron en Argentina y en mayo en Chile. Con la nueva inversión, acelerarán la llegada a México en los próximos meses, donde ya tienen clientes, y a Colombia en 2027.

El foco del producto es exclusivamente residencial -de monoambientes para estudiantes a casas familiares, tanto en alquiler como en venta- y no incluye oficinas ni locales comerciales.

Actualmente, la plataforma trabaja con más de 80 inmobiliarias entre los tres países, gestiona cerca de 40.000 propiedades y procesa 500.000 mensajes al mes.

«Veníamos creciendo un 25% mensual sin la inversión y ahora el plan es aumentar a un 30%. Habíamos llegado a nuestro punto de equilibro y ahora, al sumar a más personas, lo volvimos a levantar. Pero en base al crecimiento que tenemos, si quisiéramos, hoy llegaríamos al punto de equilibrio sin problema», finalizó Dogliani.