La ingeniera uruguaya que vive en Nueva York y está a cargo de implementar innovaciones en Spotify

Spotify, la plataforma líder mundial en música y pódcast, lanzó dos nuevas funcionalidades: «Sobre la canción» y Prompted Playlists. La primera es una funcionalidad, en la pantalla de reproducción, para contarle al oyente la historia detrás de lo que escucha como el contexto del artista, algo que esté pasando en torno a esa canción, datos que buscan acercar al oyente a los artistas. La segunda permite describir en palabras lo que se quiere escuchar, como un estado de ánimo, una situación específica, y Spotify genera una playlist personalizada combinando el historial del oyente con tendencias del momento y explica por qué incluyó cada canción.

Otra particularidad de ambas iniciativas es que detrás de ellas está la ingeniera uruguaya Mariana Ardoino.

«Ingresé a la empresa en 2016. Mi expertise era el desarrollo de aplicaciones móviles y fui creciendo. Ahora soy staff mobile engineer, líder técnico cross-organizacional y trabajo para el área que desarrolla funcionalidades de la app principal como la pantalla de inicio, la reproducción, las playlists y la forma en que la app se adapta a cada usuario», relató desde Brooklyn, Nueva York, donde vive desde 2019 junto a su esposo uruguayo y sus dos hijos.

Su rol es analizar «cómo escalar, ya sea reutilizando recursos o cambiando la tecnología en uso». «Me sumo a los proyectos prioridad de la compañía y lidero la dirección técnica de punta a punta. Es un rol dinámico, estoy seis meses en un proyecto, lo desarrollamos y luego voy a otro», detalló.

Mariana Ardoino. La ingeniera uruguaya trababa en la oficina de Spotify en Nueva York. Foto: Mariana Ardoino

A 10 años de su ingreso a Spotify, Ardoino reconoce que la empresa no estaba en su radar cuando en 2016 recibió una propuesta del reclutador de la compañía a través de LinkedIn.

«Trabajaba en THEF, en prototipos de apps de corta duración. Tenía 25 años, un título de Ingeniería Telemática de la Universidad de Montevideo y ganas de algo más grande. Siempre me gustó viajar, explorar el mundo, vivir un tiempo afuera para estudiar. Un día me llegó el mensaje de Spotify por LinkedIn y me sorprendió porque no me lo esperaba. Lo hablé con mi novio -hoy mi marido- y en la primera entrevista me preguntaron si quería ir a vivir a Estocolmo (Suecia). Dije que sí. Pasaron las entrevistas y quedé. Ingresé cuando la empresa era más startup y crecía exponencialmente sumando 200 personas por mes», recordó.

Tras tres años en Estocolmo, en octubre de 2019, Ardoino y su novio se mudaron a Nueva York en busca de nuevas experiencias profesionales y personales. «Estocolmo es tranquila con una gran calidad de vida, pero está muy lejos de Uruguay, a un vuelo de 24 horas y dos escalas. Aprendimos mucho y elegimos Estados Unidos porque está a la vanguardia de la tecnología. Nueva York, como ciudad, es más dinámica, hay más actividades para hacer, pero como queríamos mantener la calma de Estocolmo, elegimos Brooklyn. Aquí una cultura de juntarse a comer, ir a un recital, un evento o una feria de arte», graficó. Al momento de mudarse, la uruguaya destacó el apoyo de la empresa que, no solo gestionó las visas, sino que además cubrió los costos del traslado e incluso le alquiló a la familia un apartamento durante el primer mes. «Tiene una muy buena política de beneficios que hace que uno se quede», reveló.

Mariana Ardoino. Vive en Nueva York desde 2019, junto a su esposo y dos hijos. Foto: Gentileza Mariana Ardoino

La mirada en Uruguay

En EE.UU., Ardoino admite que incorporó más rutinas sociales que en Suecia. Además de hacer deporte -correr, ir al gimnasio y andar en bicicleta-, con su familia suele visitar espacios verdes como Prospect Park, ubicado cerca de su casa. También se reúne con distintos grupos de amigos: algunos integrados por uruguayos, argentinos y chilenos, y otros más internacionales, que conoció en Spotify e incluyen personas de India, Ucrania, Japón y EE.UU.

Asegura que mantiene muchsa tradiciones uruguayas, como el mate y los asados en una parrilla «con leña y no con carbón». «Los extranjeros quedan locos con el asado. Acá se hace con carbón pero optamos por la leña y el fuego. Y la carne la compramos en una carnicería argentina», dijo.

El sueño de volver a Uruguay sigue vivo, aunque es a futuro, probablemente vinculado a emprender, algo que tiene en mente, o a dar clases en la universidad.