Es uruguaya, nació en Malvín Norte y ahora negocia operaciones de hasta US$ 200 millones en Boston

Desde una oficina en la pequeña ciudad de Newton, en las afueras de Boston, se cierran negocios millonarios que implican fusiones, adquisiciones e inversiones de empresas por montos que van de US$ 30 millones a US$ 200 millones. Una de las personas responsables de que esto suceda es la uruguaya Camila Cimirro.

Oriunda del barrio Malvín Norte, Cimirro estudió la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de la República (Udelar) y asegura a El Empresario que ya desde el liceo tenía como objetivo potenciar su carrera profesional en el exterior. «Lo tenía en el tintero. El tema era cuándo iba a ser ese momento». La oportunidad llegó en 2023.

Con experiencia en el sector fintech uruguayo y en estrategia, go-to-market y estructura de negocios, Cimirro evaluó varias maestrías de finanzas. La que más le atrajo fue la de Hult International Business School, con sedes en Boston, Londres, San Francisco y Dubái. Finalmente, eligió Boston y hacia allá fue.

En agosto de 2023 comenzó el máster y su carrera internacional despegó. En junio de 2024, antes de terminar sus estudios, consiguió trabajo en el área que se había especializado al ingresar a Wellesley Hills Financial (WHF), una firma boutique dedicada a M&A (fusiones y adquisiciones) y levantamiento de capital para empresas tecnológicas del lower middle market. La compañía tiene sede en Newton y equipos en Los Ángeles, Nueva York y Londres, y se enfoca principalmente en fintech y empresas con modelos de negocio de suscripción.

Uruguayos. Camila Cimirro con una delegación de emprendedores uruguayos en EE.UU.

Cimirro explicó que, si bien operan en «los dos lados de la mesa» -tanto el que quiere vender como el que busca comprar o invertir-, la mayor parte del trabajo consiste en acompañar a empresas que quieren vender o levantar capital. «Somos un middleman, un conector entre ambos», señaló.

En concreto, hoy su tarea es asesorar a compañías en transacciones estratégicas, lo que incluye la identificación de compradores, inversionistas y socios de capital. «Son empresas que construyeron algo real, generan caja y buscan un nuevo socio estratégico o una salida. El rango de transacciones va de US$ 30 millones a US$ 200 millones», detalló.

Con su ingreso en WHF, Cimirro se convirtió en la primera latinoamericana en incorporarse a la firma, y tras casi dos años, ascendió a asociada. En ese rol, su responsabilidad es acompañar todo el ciclo de la transacción, desde la estrategia inicial hasta la ejecución. Para ello, lidera un equipo de alto rendimiento conformado por profesionales de instituciones de primer nivel, como la Universidad de Harvard, apoyando en la originación, análisis y ejecución de las operaciones.

En paralelo, por ser la primera latinoamericana de la firma, sigue con especial atención el mercado regional y está enfocada en expandir oportunidades entre Estados Unidos y América Latina. «WHF ya tiene clientes en Brasil, pero veo que existe un gap (brecha) enorme en toda Latam; hay empresas muy atractivas con un lindo track record. Todo está por hacerse», enfatizó.

El día a día en Boston

A tres años de su llegada a Boston, la uruguaya reconoce que la ciudad la conquistó poco a poco. «Al principio todo es nuevo, pero después empezás a entender el ritmo: las universidades, la escena de investigación, Cambridge al lado. El entorno termina siendo parte de la apuesta», dice.

La uruguaya vive cerca del río Charles, a pocas cuadras de su oficina, donde comparte apartamento con una amiga también extranjera. Su contacto con Uruguay es permanente porque acá viven su familia y la mayoría de sus mejores amigas.

Durante su estadía en EE.UU. ha forjado amistades que hoy están dispersas en distintos puntos del país. «La mayoría se fue a San Francisco, Florida, Nueva York y Utah. Esta es una ciudad un poco de paso», reconoce.

En su día a día, lo vertiginoso de su trabajo durante la semana le deja poco tiempo para la vida social, que complementa con los viajes laborales. En esas salidas mensuales, generalmente por conferencias, aprovecha para reunirse con sus amigos y con otros uruguayos.

En tanto, los fines de semana son más tranquilos. «Me levanto, desayuno y luego voy a entrenar, aunque a veces también trabajo».