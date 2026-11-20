Mucho antes de colgar la raqueta como profesional, en setiembre de 2022, Serena Williams comenzó a cultivar un perfil como inversora. En 2014 había creado una firma con ese propósito, que salió a la luz pública cinco años después bajo el nombre de Serena Ventures. En su portafolio contaba con más de 30 startups invertidas, «con una capitalización de mercado acumulada de más de US$ 12.000 millones».

Tras apoyar a 100 empresas -16 de ellas convertidas en unicornios-, la compañía de Williams ingresó en una nueva etapa. Si bien mantiene sus siglas, cambió su nombre a Starfire Ventures, con el objetivo de que la firma de venture capital trascienda la figura de su famosa fundadora, según explicó la propia extenista, ganadora de 23 títulos de Grand Slam.

«Sentía que Serena Ventures era genial, pero quería que fuera más grande que yo», afirmó en julio en una entrevista con Fast Company. «Sentía que cuando le pones un nombre a algo, puede limitar lo que puedes hacer. Quiero que perdure. Quiero que esto sea algo que la gente recuerde dentro de muchos años».

Con sede en Nueva York, Starfire Venture tiene como meta captar US$ 200 millones para su primer fondo, con los que financiará a emprendedores, informó Forbes esta semana.

Ese monto permitirá respaldar entre 20 y 25 startups en etapas de capital semilla o Serie A, que operan en sectores como salud, servicios financieros e inteligencia artificial. A través de SV, los emprendimientos recibirán inversiones de entre US$ 1 millón y US$ 10 millones, con un promedio de US$ 5 millones. Actualmente, la firma otorga montos de unos cientos de miles de dólares.

La inversión estará centrada en dos temas clave: «el empoderamiento de las personas y la economía de la experiencia», comentó la socia general de SV, Beth Ferreira, a la revista Inc. «Estas son áreas en las que hemos invertido durante más de una década, tanto conjuntamente como por separado», indicó la ejecutiva.

Oportunidades

El cambio de nombre señala una evolución de la compañía, que inicialmente comenzó como un vehículo para canalizar las inversiones ángel personales de Williams -cuyo patrimonio asciende a US$ 400 millones, según Forbes- y que en 2022 se convirtió en una firma de capital de riesgo institucional, con recursos por US$ 111 millones.

Alexis Ohanian y Serena Williams.

Aunque Serena Ventures ha mutado con el tiempo, su foco se mantiene desde el comienzo del proyecto. La empresa se centró en invertir en emprendimientos fundados por mujeres y miembros de minorías.

«Simplemente vemos a muchas mujeres y a muchos fundadores de grupos subrepresentados porque saben que escucharemos su historia. Y no invertimos en todos ellos... Solo invertimos en los que tienen éxito», aclaró Williams a Fast Company. «Si no creemos que la empresa vaya a generar un retorno de nuestra inversión, no invertiremos en ella. Así es como lo vemos».

A sus 45 años, la tenista con más títulos de Grand Slam en la historia busca hacer negocios y generar oportunidades más allá del court.