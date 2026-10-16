Se festejará un año Tranquilo en la esquina de Ponce y Pouey con gastronomía, música, tarot y libros

Hoy será día de fiesta en Tranquilo Café Mostrador. Para celebrar el primer año de su reapertura, la casa organizó un día especial en la esquina de avenida Ponce y Pouey.

«Queremos festejar con nuestros clientes, preparamos actividades que incluyen venta de libros, música en vivo, invitados especiales, moda, cabina de fotos y una pista LED para cerrar la noche como se merece», contó Pablo Chamorro, su propietario.

Con una cocina casera y natural, con productos que se elaboran en la casa, la carta de Tranquilo contempla opciones para desayunos, meriendas, almuerzos y cenas, que le hacen honor a su extenso horario: atienden de lunes a sábados de 8.00 a 22.00 y los domingos de 12.00 a 20.00 horas.

«Este bar surgió en 1972, en la esquina de 21 de setiembre y Roque Graseras y sus principales referentes fueron mi padre y abuelo, aunque también trabajaban mi madre y abuela», recordó Chamorro.

La segunda etapa del bar, fue liderada por Pedro Pomoli, quien cambió el concepto y —hasta su cierre— la esquina pasó de ser un bar de copas a ser un punto de encuentro para gente más joven.

«Siempre supe que en algún momento volvería a abrirlo, como homenaje a mis padres y abuelos», detalló Chamorro que ahora lidera el local y se sorprende cuando sus clientes le preguntan qué vínculo tiene con la antigua esquina. «Nos llena de orgullo lo que hicieron nuestros antecesores y nos obliga a ponernos a su altura», subrayó.

Tranquilo tiene una variada propuesta gastronómica. Darwin Borrelli

La invitación a celebrar este aniversario comenzará en la mañana; de 8.00 a 11.00 habrá venta de libros (algunos Coleccionables El País dirán presente). A mediodía habrá menú especial de cumpleaños y se habilitará la cabina de fotos (estará hasta la medianoche). En la tarde, de 16.00 a 19.00 la tarotista Claudia Parrilla Luz tentará con sus dones; de 17.00 a 18.30 Cuarteto de Jazz y de 17.00 a 21.00 habrá feria de ropa de Brechó second hand.En la noche el programa de celebraciones suma de 20.30 a 23.30 barra Jack Daniel´s, de 21.30 a 21.30 menú de tapas y de 21.00 a 23.30 música en vivo. A las 23.00 será el corte de la torta. Imperdible.