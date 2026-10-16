Se festejará un año Tranquilo en la esquina de Ponce y Pouey con gastronomía, música, tarot y libros
Tranquilo Café Mostrador celebrará su primer año de trabajo tras su reapertura con una propuesta que incluye invitados especiales
Hoy será día de fiesta en Tranquilo Café Mostrador. Para celebrar el primer año de su reapertura, la casa organizó un día especial en la esquina de avenida Ponce y Pouey.
«Queremos festejar con nuestros clientes, preparamos actividades que incluyen venta de libros, música en vivo, invitados especiales, moda, cabina de fotos y una pista LED para cerrar la noche como se merece», contó Pablo Chamorro, su propietario.
Con una cocina casera y natural, con productos que se elaboran en la casa, la carta de Tranquilo contempla opciones para desayunos, meriendas, almuerzos y cenas, que le hacen honor a su extenso horario: atienden de lunes a sábados de 8.00 a 22.00 y los domingos de 12.00 a 20.00 horas.
«Este bar surgió en 1972, en la esquina de 21 de setiembre y Roque Graseras y sus principales referentes fueron mi padre y abuelo, aunque también trabajaban mi madre y abuela», recordó Chamorro.
La segunda etapa del bar, fue liderada por Pedro Pomoli, quien cambió el concepto y —hasta su cierre— la esquina pasó de ser un bar de copas a ser un punto de encuentro para gente más joven.
«Siempre supe que en algún momento volvería a abrirlo, como homenaje a mis padres y abuelos», detalló Chamorro que ahora lidera el local y se sorprende cuando sus clientes le preguntan qué vínculo tiene con la antigua esquina. «Nos llena de orgullo lo que hicieron nuestros antecesores y nos obliga a ponernos a su altura», subrayó.
La invitación a celebrar este aniversario comenzará en la mañana; de 8.00 a 11.00 habrá venta de libros (algunos Coleccionables El País dirán presente). A mediodía habrá menú especial de cumpleaños y se habilitará la cabina de fotos (estará hasta la medianoche). En la tarde, de 16.00 a 19.00 la tarotista Claudia Parrilla Luz tentará con sus dones; de 17.00 a 18.30 Cuarteto de Jazz y de 17.00 a 21.00 habrá feria de ropa de Brechó second hand.En la noche el programa de celebraciones suma de 20.30 a 23.30 barra Jack Daniel´s, de 21.30 a 21.30 menú de tapas y de 21.00 a 23.30 música en vivo. A las 23.00 será el corte de la torta. Imperdible.
Para consumir en el local o modalidad take away, el local de Ponce 1501 abre de lunes a sábado de 8.00 a 22.00 y domingos de 12.00 a 20.00 horas.
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