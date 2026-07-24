Pizzería Forno di RoMa invierte US$ 500.000 para abrir tres sucursales y prepara su salto a Chile y Brasil

La pizzería uruguaya Forno di RoMa desplegará un plan de expansión que la llevará a abrir tres sucursales este año, con una inversión total de US$ 500.000.

Los locales estarán ubicados en la Parada 25 de Playa Mansa, en Punta del Este; Aventura Shopping y Distrito 52, el proyecto puntaesteño del megacentro automotor y comercial Car One.

Todos serán operados por los dueños de la empresa, Rodrigo Amestoy y María Castañares. Pero, en paralelo, la empresa comenzará a comercializar franquicias para crecer tanto en Uruguay como en la región. Según informaron los cofundadores a El Empresario, ya hay interesados en llevar la marca a Chile y Brasil.

Pareja y negocio

La pizzería tuvo su génesis en medio de una historia romántica. Amestoy y Castañares se conocieron de niños: iban juntos al colegio en Pan de Azúcar y en quinto y sexto de escuela fueron «novios», recuerdan. Sin embargo, cuando empezó la secundaria ella se fue a estudiar a otra ciudad y perdieron el contacto.

Unos 35 años después se reencontraron, cada uno ya tenía hijos e historias de vida recorridas, pero, según cuentan, «fue un flechazo».

Retomaron la relación y, luego de unos años juntos, decidieron emprender en pareja. Tanto a Amestoy como a Castañares sus familias siempre les habían destacado su habilidad para preparar pizzas, por lo que, cuando comenzaron a pensar en un negocio propio, ese plato surgió de forma natural.

Luego de dos años de ensayo y error, capacitaciones y búsqueda de ingredientes importados -como harinas italianas- nació Forno di RoMa (el horno de Rodrigo y María, si se traduce el nombre al italiano).

Pizza de papa Imagen creada por Chat GPT

«Queríamos hacer algo que nos identificara, con una fusión entre lo napolitano y lo rioplatense», comentó Amestoy.

En 2023 inauguraron su primer local en el mercado gastronómico de Punta Shopping. De a poco, muchos clientes comenzaron a preguntar cómo acceder a la propuesta de la pizzería fuera de ese espacio, especialmente en Montevideo. Ese interés llevó a los emprendedores a planificar la apertura de nuevas sucursales, incorporar otros formatos y ampliar el menú. Como parte de esa estrategia, en los próximos locales incorporarán pastas caseras a la carta. Castañares explicó que con ese cambio esperan aumentar la facturación de cada sucursal entre un 25% y un 30% respecto de un restaurante dedicado exclusivamente a la venta de pizzas.

Amasa interés

Con una propuesta gastronómica ya consolidada y el objetivo de seguir expandiéndose, la pareja se contactó con la consultora uruguaya especializada en franquicias SVET para evaluar las posibilidades de crecer bajo este formato comercial.

Con el asesoramiento de la firma, Forno di RoMa estandarizó procesos y definió protocolos para el personal, el producto y la experiencia del cliente. También diseñó un plan de comercialización de franquicias que ya despertó interés no solo en departamentos como Paysandú, Salto y Colonia, sino también en algunos países de la región.

Recientemente, los emprendedores participaron junto a SVET y una delegación uruguaya de la segunda feria de franquicias más grandes del mundo, realizada en San Pablo.

«Fue algo realmente fantástico. Nos dimos cuenta que como empresa estamos muy bien posicionados, muy bien armados. Y nuestro modelo de negocio cautivó a mucha gente, aún sin conocer el producto», comentó Amestoy.

Si bien desde distintos mercados regionales manifestaron interés en la marca, ambos coincidieron en que quieren que la empresa crezca «paso a paso», primero enfocándose en las tres aperturas que tendrán lugar durante 2026.

«Somos una marca en crecimiento que tiene una visión a largo plazo», sostuvo Castañares. Además, destacó la importancia que tiene el equipo de la empresa, cuyo apoyo y trabajo diario hace posible que el proyecto se desarrolle y potencie su crecimiento.

«Nuestra meta es seguir creciendo, pero fundamentalmente no perder la esencia de Forno di RoMa: el trato diferencial con el cliente y también con nuestro personal, porque se crece a través de nuestra gente», reflexionaron los emprendedores.