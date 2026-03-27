El Submarino Peral, tradicional pizzería de Malvín, deja su histórica esquina: "Se vienen nuevos desafíos"

La pizzería Submarino Peral cerrará su icónico local de Hipolito Yrigoyen y Estanislao López, en el barrio de Malvín, para mudarse a otra zona de Montevideo. La noticia fue anunciada por el propio bar en su cuenta de Instagram, que contó que se vienen "nuevos desafíos".

"Hoy como familia cerramos una etapa muy importante en esta casa que nos dio tantas alegrías. Se vienen nuevos desafíos: un nuevo local donde seguiremos haciendo del Submarino Peral y Rusticana Montevideo un lugar para disfrutar de buenos momentos", destacó en la red social.

Pizzería "El Submarino Peral" en Malvín. Foto: Google Maps.

"Nostalgia por lo vivido y muchas expectativas por lo que vendrá. Gracias a todos nuestros clientes, proveedores, funcionarios, músicos, artistas, que durante estos años fueron pilares fundamentales para que esto no sea el fin. De todo corazón les agradezco y sólo decir que lo mejor está por venir", agregó.

El nuevo local funcionará en Avenida Italia 5566 esquina Baroffio, en la zona cercana al Portones Shopping. Desde el bar afirmaron que esperan que la nueva sucursal comience a funcionar en abril. Vecinos y clientes de la pizzería se volcaron en los comentarios de la publicación para contar sus experiencias vividas en el local.

"Fui al liceo 33 en 1975 y nos juntábamos ahí para comer pizzas y Coca-Cola. En el 2000 nos volvimos a juntar en las mismas mesas y sillas de chapa de 25 años atrás y lo seguimos haciendo todos los años", comentó un usuario. "Mi niñez entera pasa por mis ojos cuando veo el cartel de 'Pizzaalapala'. Siendo chica, no llegaba al mostrador y pensaba por qué decía todo eso junto. Años 90. Noches de verano sentados en unas sillas de metal celeste que tenían y girando en los postes de afuera hasta marearnos", relató otra.