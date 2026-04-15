Una pizzería uruguaya entre las mejores de América Latina según 50 Top Pizza
La guía internacional 50 Top Pizza ubicó a la pizzería L’Incanto, de Punta del Este, en el puesto 10 del ranking de las mejores pizzerías de América Latina.
La pizzería L’Incanto, ubicada en Punta del Este, está en el top 10 de las mejores pizzerías de América Latina según la guía internacional 50 Top Pizza.
El ranking, elaborado por una organización italiana considerada referencia global en el rubro, evalúa aspectos como la calidad de la masa, los ingredientes, el servicio y la experiencia general.
En su edición más reciente para la región, L’Incanto alcanzó el puesto número 10, posicionándose como el único representante uruguayo dentro de la lista. No es la primera vez que la pizzería uruguaya está entre los mejores: en 2025 también ocupó ese puesto.
El primer lugar de esta edición 2026 fue para Leggera Pizza Napoletana, de San Pablo, Brasil. Aquí la lista de los primeros 10 puestos:
2° Allería - Providencia, Chile
3° Pizzardi Artigianale - Bogotá, Colombia
3° QT Pizza Bar – San Pablo, Brasil
4° Ti Amo - Adrogué, Argentina
5° La Clásica - San Salvador, El Salvador
6° Flama -Miraflores, Perú
7° A Pizza da Mooca - San Pablo, Brasil
8° Unica Pizzeria - San Pablo, Brasil
9° Portarossa - Pampatar, Venezuela
10° L’Incanto - Punta del Este, Uruguay
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