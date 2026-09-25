Picnic de Primavera, la propuesta de Garage Gourmet que combina gastronomía, música y disfrute al aire libre

Garage Gourmet busca entusiastas para disfrutar de su Picnic de Primavera, que se realizará en Parque Rodó desde hoy hasta el domingo 27.

Lonas tendidas sobre el pasto, buena música y excelente gastronomía serán parte del acontecimiento que impulsan Joaquín Pastorino y Mauricio Pizard.

«Con entrada gratuita, el festival gastronómico celebrará el equinoccio, la renovación y la explosión de la naturaleza», adelantó Pastorino.

Habrá cocineros, emprendedores gastronómicos, feria de plantas, música en vivo y mucho más para disfrutar al aire libre, apropiarse de este espacio y compartir.

La oferta gastronómica incluirá hamburguesas, sándwiches bien armados, pizzas recién salidas del horno, wraps, empanadas, ensaladas, postres y otras delicias pensadas para comer al paso o compartir sobre una manta.

Picnic de Garage Gourmet. Gentileza: Garage Gourmet

«No faltarán los food trucks con lo mejor de la cocina callejera, platos de cocineros locales e internacionales y una amplia propuesta de productos artesanales: conservas, fermentados, panes de masa madre, quesos, bebidas naturales y dulces caseros», agregó Pastorino.

El cruce cultural también será protagonista: habrá tacos mexicanos, curries del sur de Asia, arepas caribeñas, shawarmas, dulces del Mediterráneo y preparaciones de cocinas migrantes que acercan otras tradiciones. Creado en 2018, el Picnic de Garage Gourmet es un clásico de la ciudad. En su última edición, más de 50.000 personas disfrutaron de una experiencia que reunió gastronomía, naturaleza y comunidad.

El encuentro también contará con una feria de plantas para celebrar la primavera, donde viveristas y aficionados compartirán sus saberes.

«El picnic es una excusa. Vuelve el deseo de encontrarse, probar cosas nuevas, tender una manta al sol y dejar que el tiempo transcurra entre bocados, aromas y conversaciones», subrayó el productor.

Habrá actividades para toda la familia y música en vivo. Tocarán Chala Madre, La Rodó Candombe, Imperio Preto e Branco, El Club del Lobo, Rodas Uruguay, Rueda de Candombe Maragata, Jam de la Costa, Diego Pez & los Pernoctantes, Juanchi Parodi, Fio Cerrone y más.

El festival se realizará en el inicio de la primavera y contará con diferentes stands. Garage Gourmet