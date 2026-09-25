Del fenómeno de las flores amarillas al boom de las suscripciones: así cambia el negocio floral uruguayo
Con variedades uruguayas e importadas, el sector se apoya en tendencias virales, ventas por membresías y cambios en los hábitos de consumo para ampliar las ocasiones de compra y diversificar su público
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