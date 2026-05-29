Negocios inmobiliarios y salud regenerativa: las "tácticas" de Pep Guardiola como inversor

Tras 10 años, 593 partidos y 20 títulos oficiales, Josep Guardiola puso fin a su brillante etapa como DT del Manchester City el pasado domingo en la derrota del conjunto citizen frente al Aston Villa.

Sobre su adiós, el técnico catalán explicó que es consecuencia del desgaste de dirigir al equipo durante una década. «Siento que no tengo la energía necesaria para luchar por el título todos los días, para estar delante de los futbolistas. Son diez años», afirmó.

Aunque su nombre ha sido vinculado con prestigiosas selecciones, como Italia o Inglaterra, Guardiola aseguró que su prioridad es descansar. «No tengo planes de entrenar por un tiempo. Si los tuviera me quedaría aquí», remarcó.

El próximo capítulo

Ahora que dejará la dirección técnica, «Pep» tendrá más tiempo para sí, incluyendo los negocios e inversiones que ha desarrollado en un segundo plano de su carrera en el mundo del fútbol.

En enero pasado, Guardiola ingresó en el accionariado de ASAM, una sociedad anónima cotizada de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) con foco en alquileres accesibles. No lo hizo solo: su expupilo en el Barcelona, Sergio Busquets, es su socio en el proyecto y, entre ambos, desembolsaron € 4,99 millones para adquirir el 28% de la empresa.

La longevidad, el slow medicine y la salud regenerativa se combinan en Monarka Clinic, otra incursión empresarial de Guardiola. En agosto de 2025, se alió con el exjugador Thiago Alcántara para sumarse como socios a la firma con sede en Barcelona.

La salud y el bienestar se han convertido en áreas de interés para el técnico, quien en una entrevista el año pasado afirmó: «Tengo la sensación de tener 75 años», para ilustrar su percepción sobre su propio desgaste físico y mental.

Durante la inauguración de la clínica, Guardiola destacó que «las escuelas nos hacen mejores y las clínicas nos permiten vivir más», por eso «todo lo que apunte a mejorar en esos dos sentidos, lo apoyaré siempre».

Guardiola durante un partido. Foto: EFE

El prestigio ganado en el fútbol lo han posicionado como un ícono, no solo para los fanáticos, sino también para las marcas. A lo largo de su trayectoria, se ha asociado con Nike, Nissan, Banco Sabadell, la financiera Emirates NBD, Visa y la campaña que promociona Abu Dhabi como destino turístico.

Varios de estos acuerdos comerciales han sido gestionados a través de la agencia de publicidad que posee el técnico, Schedule SL, encargada de «comprar, vender o ceder derechos de imagen y exclusivas publicitarias».

Socio felino

Por su parte, el gigante deportivo Puma es patrocinador del entrenador, tras firmar un acuerdo en 2019, mismo año en que desplazó a Nike para convertirse en el sponsor técnico del Manchester City.

El mes pasado, en una especie de homenaje anticipado, Puma lanzó una colección especial dedicada al entrenador, compuesta por canguro, gorra, buzo, campera y championes, identificados con una «P» dorada y la firma del técnico. Guardiola lució algunas de esas prendas y accesorios en su último partido al frente del Manchester City y en los festejos de despedida.

Guardiola durante su despedida del Manchester City, junto a Noel Gallagher. DARREN STAPLES

Las inversiones y los contratos publicitarios son una fuente de ingresos adicional para Pep, quien hasta esta última temporada figuraba como uno de los técnicos mejor pagados del mundo, gracias a su salario anual de € 22,4 millones.

Aunque el mundo de los negocios gana prestigio y visibilidad con la presencia de Guardiola, su alojamiento del fútbol deja un hueco que será muy difícil de llenar.