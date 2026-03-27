Multinacionales y marcas nacionales intensifican sus alianzas y lanzan productos con toque uruguayo

Las alianzas entre marcas internacionales y locales se han vuelto más habituales. Multinacionales que operan en el país buscan «uruguayizar» productos o servicios y para eso se asocian con socios nacionales. ¿Qué obtienen de estas alianzas? Mayor cercanía con el público, clientes que se identifican con sus compras y crecimiento en ventas.

Este informe reúne a empresas que sellaron acuerdos de cobranding para explorar nuevas oportunidades de negocio.

Sabores conocidos

McDonald’s tiene una estrategia global de colaboración con marcas y, en Uruguay, busca socios que tengan vínculos emocionales con el cliente, explicó Verónica Meeuwes, gerenta de marketing de Arcos Dorados Uruguay.

Merienda Hit es un ejemplo de «ícono cultural», destacó. Así, McDonald’s se unió a la marca de Grupo Bimbo para crear un helado que incluyera la clásica golosina. Un antecedente es la versión de McFlurry que incluyó Ricardito cuando este volvió al mercado de la mano de Haas.

«Trabajamos muy de cerca con los equipos de la marca aliada para entender qué hace único a su producto: sabor, textura, momentos de consumo, historia, y buscar la mejor manera de incorporarlo a nuestro icónico McFlurry. Buscamos traducir la esencia de la marca aliada al lenguaje McFlurry», explicó.

Uniones como estas incrementan el tráfico y el ticket promedio, así como los niveles de venta, además de fortalecer a la marca al acercarse a la cultura local. Estos acuerdos continuarán «definitivamente», sostuvo.

Valentina Jodar, gerenta de marketing de Grupo Bimbo, añadió que la empresa apuesta a acciones que den visibilidad a sus productos, versatilidad al consumo y ayuden a desestacionalizar las ventas. Por eso son iniciativas «buscadas y promovidas», acotó.

La venta del helado superó las expectativas previas y logró una buena aceptación del público, por lo que evalúan mostrar la iniciativa en la región para replicarla.

«McDonald’s es una empresa con una reputación asociada a sus postres y sentimos que hablan el mismo idioma que nuestros productos. Fue un match ideal», resumió Jodar.

Otra cadena global como Burger King se asoció con Juana La Loca y juntas lanzaron el helado KingMix Juana La Loca. Eugenia Altez, gerenta de marketing de Burger King, contó que si bien la empresa genera alianzas estratégicas en todos los mercados donde tiene presencia, esta iniciativa nació del equipo uruguayo.

«Buscamos ‘uruguayizar’ la opción de postres, en este caso con un alfajor, porque siempre buscamos mejorar los productos con innovaciones», puntualizó.

La alianza dio buenos resultados y este verano la propuesta de postres, en la que se incluyó este helado, creció en ventas. Tras este resultado, la intención es mantener el producto durante el año.

«Fue un crossover que nadie se imaginaba, pero estuvo muy bueno porque es algo local y muy reconocido», analizó la ejecutiva de Burger King.

Movilidad compartida

En los últimos días, Renault firmó un acuerdo con la marca uruguaya de bicicletas eléctricas Loop Bikes, por el cual quienes compren un Renault Arkana Esprit Alpine o una Koleos recibirán de regalo una Loop Enduro Pro X.

Esta no es la primera vez que la empresa se une a una marca local: anteriormente se asoció con la marca de ropa Glassy Waves en un diseño especial del modelo Renault Kwid, acercándose así a un público joven.

Santiago Bazzani, gerente comercial de Renault, explicó que a nivel global la firma hace alianzas en todo el mundo para mejorar la movilidad, un lineamiento internacional de la compañía. «Vimos en Loop una solución que se alinea con lo que hace Renault», explicó, y detalló que el gigante francés busca que su socio local comparta sus mismos valores a nivel de experiencia del cliente, innovación, foco y reputación.

Esta alianza continuará durante todo el semestre. Además, la marca planea seguir buscando nuevas alianzas, comentó.

Matías Fernández, cofundador de Loop Bikes, resaltó que el acuerdo la confirma como una marca «con el nivel de posicionamiento, identidad y solidez suficiente para generar alianzas con jugadores internacionales de primer nivel». A nivel de negocio, el cobranding impacta en la visibilidad, la llegada a nuevos segmentos y al fortalecimiento de marca.

«Que Renault se asocie con Loop habla del lugar que nuestra marca ganó en el mercado. La alianza nos potencia comercialmente, pero sobre todo nos consolida en posicionamiento», dijo.

Soluciones

La multinacional cosmética L’Oréal ha generado diversas acciones con empresas uruguayas. Una de ellas es SalonMax Pro, una solución digital que desarrolló junto a Scanntech para peluquerías y salones de belleza.

Verónica Méndez, directora de la División Productos Profesionales de L’Oréal, contó que la herramienta se creó en base a la necesidad del sector de una herramienta que ayudara a manejar el negocio de forma integral y brindara información para la toma de decisiones. El monitoreo del negocio es una necesidad a nivel mundial, dijo, por lo que la solución tiene potencial para ser exportada.

SalonMax Pro, proyecto de cobranding entre L'Oréal y Scanntech.

Verónica Bustamante, CEO de Scanntech, mencionó que la herramienta atiende una necesidad: conocer el panorama en el que se trabaja para potenciar el negocio.

SalonMax Pro se lanzó a finales de 2025 y, hoy, 45 peluquerías lo utilizan para ver la trazabilidad de artículos vendidos, así como agendar y analizar sus mejores horarios y tickets promedio. Se espera que abril termine con 60 peluquerías participantes, y que para antes de fin de año se llegue a 150 o 200.

Por otro lado, en el marco del programa de sustentabilidad de la compañía cosmética, se desarrollaron dos proyectos vinculados a la reducción de plásticos con las empresas uruguayas Pixelart y Publimax. Por un lado, Pixelart desarrolló vinilos sin PVC y los primeros del país biodegradables para ploteos de puntos de venta como vidrieras. En tanto, Publimax creó mobiliarios y materiales adhesivos libres de PVC.

Ambas empresas tuvieron que «cambiar el chip» de producción con el que trabajaban, concordaron Santiago Alonso y Manuel Martínez, directores de Publimax y Pixelart, respectivamente. Además de cambiar sus formas de producción y buscar proveedores extranjeros de nuevos materiales, también debieron invertir en máquinas y tintas nuevas.

Cecilia Cardozo, gerenta de Asuntos Corporativos, Comunicaciones y Sustentabilidad de L’Oréal, destacó que esta alianza resultó tan fructífera que el proyecto se compartió a nivel local e internacional con otras compañías y con filiales del grupo.

Asociaciones recientes en el mercado local

Helado KingMix Juana La Loca «Buscamos constantemente partners para hacer cosas interesantes. Cuando analizamos alianzas, apuntamos a marcas con reconocimiento. En este caso, Juana La Loca es uno de los alfajores más vendidos. Al momento de hacer esas asociaciones, ponemos foco en la calidad y los controles, que son muchos. Además, pensamos en que sean marcas con las que nos imaginemos un cobranding que nos ayude a estar cerca de los uruguayos», dijo la gerenta de marketing de Burger King.

L’Oréal, Publimax y Pixelart «Tuvimos que hacer cambios como empresa, pero para nosotros fue un crecimiento. Y vemos a L’Oréal como un socio estratégico en esto», comentó Santiago Alonso, director de Publimax, sobre el proyecto de trabajo con materiales sustentables que la firma desarrolló junto a la compañía de cosmética. Manuel Martínez, director de Pixelart —que participó en otra iniciativa sustentable—, coincidió: «Es maravilloso que un gigante nos elija para proyectos tan buenos como estos».

Loop Bikes y Renault «Cuando una multinacional como Renault incorpora a Loop en una acción vinculada a modelos como Koleos Alpine y Arkana Alpine, dice que nuestra marca tiene valor, credibilidad y capacidad de aportar a una experiencia de marca más potente», sostuvo el cofundador de Loop Bikes. Para Santiago Bazzani, gerente de Renault, «el impacto es muy positivo porque hoy buscamos más que comercializar autos, buscamos una experiencia para el cliente».

Scanntech y L’Oréal La CEO de Scanntech resaltó que SalonMax Pro demuestra que «si sos una empresa emprendedora, dispuesta a tomar desafíos y a brindar valor agregado no solo al cliente final —el peluquero—, sino también a L’Oréal, que es internacional y quiere monitorear el canal peluquerías, podés lograr proyectos interesantes».

La directora de L’Oréal opinó: «Los peluqueros son empresarios sin elegir serlo y esta es una herramienta de formación de negocio».