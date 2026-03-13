Mirá cuales son las empresas más responsables del país según el ranking ESG Uruguay 2025 de Merco

En el mercado local, Banco Itaú lidera por segundo año consecutivo en desempeño medioambiental, social y de gobernanza, según revela la sexta edición del ranking Responsabilidad ESG Uruguay 2025, elaborado por la española Merco y presentado esta semana.

De acuerdo con el monitor corporativo —que reconoció a las 100 mejores firmas del país en este campo—, el top 10 está integrado por Banco Itaú, Salus, Mercado Libre, Banco Santander, Conaprole, Antel, Tres Cruces Shopping, Hospital Británico, Banco República (BROU) y Montevideo Shopping.

De los resultados de 2025 y su comparación con el año anterior surge que Itaú retuvo el liderazgo; Mercado Libre subió del cuarto al tercer lugar, enrocando posiciones con Santander; y Conaprole ascendió del noveno al quinto lugar, del que desplazó a Antel (sexta este año). A su vez, Tres Cruces subió del puesto 16° al 7°, y Hospital Británico del 13° al 8°. El BROU, que en 2024 ocupó el sexto lugar, ahora fue noveno, y Montevideo Shopping escaló de la posición 14 a la 10.

A grandes rasgos, se observa una continuidad en el trabajo de las empresas en ESG (siglas en inglés de ambiental, social y gobernanza), evaluó Jorge Bardier, director de Merco Uruguay, quien destacó que los movimientos en el ranking reflejan la importancia de estos temas a nivel corporativo. No se trata de una «moda», sino que las empresas han entendido su valor y comunican sus acciones, reforzando así su reputación, detalló.

Para Bardier, «las empresas no pueden dejar de ser responsables si quieren tener futuro».

En su visión, caer en la clasificación no significa haber hecho las cosas mal, sino que es una muestra de que cada vez más empresas trabajan en estos temas, más allá de la importancia de aparecer en un ranking.

Por otra parte, resaltó que las empresas uruguayas se han ganado su lugar entre multinacionales, sobresaliendo tanto en el top 10 como en el podio del ranking.

Jorge Bardier, director de Merco Uruguay. Natalia Rovira

Dimensiones

Los resultados del ranking derivan de 1.361 encuestas en las que se consultaron 14 fuentes de información y cinco perspectivas.

De ellas participaron directivos de empresas que facturan más de US$ 10 millones, expertos en responsabilidad social corporativa, analistas financieros, periodistas económicos, responsables de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de asociaciones de consumidores, dirigentes sindicales, representantes gubernamentales, ciudadanos y social media managers. La evaluación siguió la metodología de Merco, presente en 20 países de América y Europa.

Además del ranking general, Merco elaboró subrankings por cada categoría ESG.

La empresa más responsable a nivel ambiental es Salus. Le siguen Itaú, Conaprole, Mercado Libre, Santander, Zonamerica, Nestlé, Antel, Aeropuerto de Carrasco (Corporación América) y Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC).

En el ámbito social (interno, clientes y sociedad) lidera Itaú, acompañada por Mercado Libre, Antel, Salus, Santander, Conaprole, Tres Cruces Shopping, Hospital Británico, Farmashop y BROU.

Las 10 mejores empresas por su responsabilidad ética y de gobernanza también tienen a Itaú en el primer lugar. Luego vienen Mercado Libre, Santander, BROU, Salus, Universidad Católica, Conaprole, Tres Cruces, Montevideo Shopping y Antel.

A continuación, los resultados del Ranking ESG Uruguay 2025: