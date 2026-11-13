Megal: el futuro del supergás, la competencia con la electricidad y la necesidad de "acelerar los tiempos" de Uruguay

Montevideana, 66 años. Está casada y tiene dos hijos. Siempre le interesaron la filosofía, la historia y la economía, pero decidió estudiar ingeniería química y dedicarse al rubro industrial y energético. Es directora de la empresa de supergás Megal y fundadora de Latin Oil, una compañía de trading de combustibles. Con amplio conocimiento del sector, sostiene que hoy la industria del supergás en Uruguay “está en un momento de madurez”.

Para la directora de Megal, Uruguay es un país muy atractivo para hacer negocios por varias cualidades que presenta, como su estabilidad y sus recursos humanos de “nivel educativo alto”. Sin embargo, advierte que la búsqueda constante de consensos para impulsar proyectos o iniciativas enlentecen la innovación y los negocios. “Si no estamos todos de acuerdo es muy difícil que las cosas salgan, y a veces hay que tomar decisiones que duelen a unos, pero mejoran la vida para otros”, apuntó.

-Hace un tiempo habló de su intención de crear un cuarto sello de estaciones de servicio. ¿En qué etapa está el proyecto?

-Está en estudio, porque Uruguay necesita que se lleve a cabo toda la reglamentación del mercado de combustibles líquidos, que sí existe para el GLP (gas licuado de petróleo), pero no para combustibles líquidos. Una vez que esa reglamentación esté escrita, veremos si hay apoyo para un cuarto sello o no. En definitiva, va a depender de la reglamentación que se presente, que ya tendría que haberse hecho en el gobierno anterior pero quedó para este período. Es un tema difícil porque involucra a muchos actores y lo que se ha dicho oficialmente es que eso terminaría haciéndose en un plazo máximo de dos años. Eso dijeron el año pasado, por lo que espero que antes de 2028 quede firme. Todo este tipo de procesos son lentos. Uruguay siempre necesita que haya consensos o hacer cosas que no sean muy disruptivas, por lo cual los tiempos muchas veces se estiran. Sabemos que los tiempos que normalmente se manejan en Uruguay no son los más rápidos, lo aceptamos y lo tomamos como una realidad.

-¿Megal piensa en nuevos proyectos o inversiones?

-Sí, para fines de mayo de 2027 quedaría instalado un robot de carga de camiones que va a ser bastante innovador. La empresa francesa que lo trae, Maqueen, con la que hemos trabajado siempre, tiene los mejores equipos para la industria del GLP. Este es un robot que se fabrica en India, pero que se trae bajo la licencia de Maqueen.

-¿Qué inversión demandará el robot y cómo potenciará el negocio de Megal?

-Será una inversión de US$ 1,2 millones y va a mejorar los tiempos de las cargas. La carga hasta ahora ha sido manual, por lo que esta tecnología va a hacer que el sistema sea mucho más eficiente. En Brasil ya están invirtiendo en este tipo de tecnología y Uruguay no puede quedarse atrás de lo que hacen sus vecinos.

-¿Qué oportunidades avizora para la industria a través de la incorporación de tecnología?

-Desde Megal vemos muchas oportunidades. Siempre digo que la tecnología tiene que estar al servicio del consumidor. No es que hay que traer tecnología por traer, sino que tenemos que ver las ventajas que esos avances tecnológicos ofrecen al consumidor. Por ejemplo, hemos trabajado bastante en la venta digital y vamos a continuar haciéndolo. También nuestra garrafa, la Megalight, viene con un chip, por lo que este año tenemos un plan para comenzar el seguimiento de la garrafa chipeada. Eso nos va a permitir tener más control sobre la rotación del producto y las necesidades del cliente, y ser mucho más eficientes en las entregas.

-¿Cómo analiza el momento que vive el sector del supergás?

-La industria está en un momento de madurez. En Uruguay no hay gas natural y no se prevé que vaya a haber, y el GLP es el energético que se ha impuesto. En calefacción, hay una competencia con la electricidad, y en cocción también, pero el GLP se sigue manteniendo como líder. El gran competidor es la energía eléctrica e, increíblemente, en el interior, a nivel residencial, también la leña. No va a haber demasiados cambios en el mercado local del GLP en los próximos años.

-¿Qué impacto se espera que tenga la transición energética en el negocio?

-Como todos vemos, el auto eléctrico ha ingresado con ganas al país. Es un mercado que va a haber que mirar y habrá necesidad de establecer una red de cargadores importante. Existen muchos desafíos por delante, pero hay combustibles fósiles para rato.

Rossana Bucheli, directora de Megal.

El auto eléctrico ha ingresado con ganas al país. Es un mercado que va a haber que mirar y habrá necesidad de establecer una red de cargadores importante. Existen muchos desafíos por delante, pero hay combustibles fósiles para rato.

-Desde su rol de empresaria, ¿cómo observa a Uruguay como polo de inversión?

-Uruguay es un país muy atractivo para invertir porque tenemos un marco legal e institucional muy estable, y eso nos diferencia un poco de la región. Por otro lado, también se pueden conseguir recursos humanos de nivel educativo alto, y a pesar de que la mano de obra es cara, su nivel es adecuado comparado con el de la región.

-¿Qué ventajas y desafíos ve en este escenario?

-Uno de los mayores desafíos que existen hoy es cómo atraer la inversión extranjera y también la nacional. Desde el punto de vista de los marcos institucionales, legales y financieros, Uruguay continúa siendo un país muy atractivo. Lo que tenemos que mirar, si nos comparamos con la región, son los costos, cómo se pueden bajar y también cómo hacer que el Estado sea más rápido para tomar decisiones cuando hay innovación o nuevas propuestas.

-Para impulsar iniciativas es clave el diálogo público-privado. ¿Cómo evalúa ese aspecto?

-La interacción público-privada siempre ha sido excelente. Nunca he tenido problemas para encontrar interlocutores del otro lado. De esa forma es como se han podido llevar adelante proyectos innovadores. Lo que sí pienso -y no es un tema de las personas, pero sí de las instituciones- es que habría que acelerar los tiempos con los que se maneja Uruguay. Sea cual sea la administración, siempre se busca un consenso para llevar algo adelante. Si no estamos todos de acuerdo es muy difícil que las cosas salgan, y a veces hay que tomar decisiones que duelen a unos, pero mejoran la vida para otros.

-¿Qué lecciones le ha dejado trabajar con el mercado internacional?

-Trabajo mucho con Argentina, Brasil y Bolivia, y cada uno presenta una situación diferente. Creo que, especialmente mirando a Argentina o Brasil, son mucho más rápidos que nosotros para hacer las cosas. Pero vamos a echarnos la culpa también los empresarios. Porque tanto el empresario como el Estado argentino, y lo mismo en Brasil, son más ágiles que nosotros. No voy a poner toda la carga sobre el Estado. Dentro de los empresarios hay que hacer un mea culpa, porque existe una especie de “estoy cómodo en mi cubo y me muevo poco”.