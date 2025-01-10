Marcas de lujo occidentales se mantienen en Rusia y captan el bolsillo de grandes fortunas del país

A pesar del aluvión de sanciones y de que muchas grandes marcas abandonaron Rusia después del inicio de la ofensiva en Ucrania, los productos de lujo de enseñas occidentales siguen disponibles en ese país para los compradores adinerados.

«No veo ningún cambio. Algunas marcas se fueron, como Chanel, Dior o Hermès, pero otras se quedaron», relata Natalia, una dentista de 51 años, de compras en el exclusivo centro comercial GUM, fundado a fines del siglo XIX, ubicado a pocos pasos del Kremlin en Moscú.

Las tiendas rusas de alta gama venden abiertamente autos deportivos, joyas y ropa de diseñadores globales, un panorama que dista mucho del objetivo de las sanciones impuestas por Occidente que, para las grandes potencias, estaban destinadas a hundir la economía rusa y a aislar al país.

Muchas marcas internacionales anunciaron que abandonaban el mercado ruso como consecuencia del inicio del conflicto en Ucrania, en febrero de 2022. Pero, casi tres años después sus productos todavía siguen disponibles en ese país.

«El anuncio de su partida es pura hipocresía», afirma un empresario francés, que habló bajo condición de anonimato y que sigue vendiendo sus productos en Moscú.

El comerciante explica que aunque muchas marcas cerraron sus tiendas, «siguen vendiendo sus productos a los rusos mediante los marketplaces, sitios de venta en línea, así como mediante intermediarios como los grandes almacenes».

Serguéi, un elegante jubilado de 61 años, asegura que encuentra la misma oferta que antes de febrero de 2022.

«No me importan las marcas que se fueron. ¿Pensaban que podían aislarnos? Es ridículo», dice el hombre.

«Cuestión de tiempo»

Los almacenes de lujo TSUM, histórica tienda rusa fundada hace 110 años, anuncian en su página web que venden productos de marcas de alta gama como Prada, Yves Saint Laurent, Chanel, Bottega Veneta, Fendi y Alexander McQueen, enseñas que oficialmente abandonaron el mercado ruso tras el estallido del conflicto bélico con Ucrania.

Joyas de Chanel.

«Las marcas de lujo siguen ahí. Y nuestros clientes habituales también. La demanda no ha disminuido», señala una vendedora de TSUM, delante de un mostrador de la empresa británica Burberry.

En internet, TSUM promete mejores precios que en Dubái, que se convirtió en un destino de compras muy frecuentado por la élite rusa.

«En Dubái, la venta de productos de lujo se disparó» desde el inicio del conflicto en Ucrania, señala el empresario francés.

Las cifras de venta de productos de alta gama en este emirato son imposibles de verificar, ya que la mayoría de las empresas no divulgan el detalle de su volumen de negocio por marca ni por país.

Dubái.

La restricción de las sanciones a Rusia llevó a un resurgimiento de la figura de los «compradores», que viajan al extranjero para adquirir ropa y objetos de lujo por encargo.

Estos servicios nacieron en la década de 1900 cuando algunos rusos aprovecharon la coyuntura para viajar a Europa occidental para adquirir ropa y artículos de lujo para revenderlos.

Algunos «compradores» tienen «contratos» con tiendas o con centros comerciales, explica Andréi, un estilista de 52 años que tiene una cartera de clientes adinerados.

Dada la enorme demanda de artículos de lujo occidentales, Andréi está convencido que el retorno de las grandes marcas al mercado ruso «es solo cuestión de tiempo».