La revolución eléctrica llega a los cargadores: las empresas que invierten y se suman al negocio de redes de carga

El 2025 fue un año de grandes novedades en el sector automotor. Por un lado, se alcanzó un récord de venta de vehículos 0 km, con 71.442 unidades, un incremento de 8,4% respecto a 2024, según datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU). Pero quizás el dato más impactante es que, de este total, 14.387 fueron eléctricos (entre automóviles, utilitarios deportivos y utilitarios). Esto representó un crecimiento interanual de 147%. A tal punto fue el impacto, que la tercera marca más vendida en Uruguay fue eléctrica: BYD, que solo comercializa este tipo de vehículos.

Y en 2026 parece que esta tendencia se acelera. De las 5.600 unidades 0 km que se comercializaron en enero, un 30% fueron eléctricas, según datos de Autodata. La cifra cuadruplica las ventas registradas en enero de 2025.

De la mano de este fenómeno y de una mayor «educación» en cuanto a los costos, la carga y el uso de los vehículos eléctricos, comenzó a germinar un nuevo negocio: las redes de carga.

De la mano de este fenómeno y de una mayor «educación» en cuanto a los costos, la carga y el uso de los vehículos eléctricos, comenzó a germinar un nuevo negocio: las redes de carga.

Privados se suman

Si bien cerca del 75% de los usuarios de vehículos eléctricos carga en sus hogares o en espacios privados, cada vez más conductores se animan a utilizar las diferentes redes que se han instalado al público. En este rubro, UTE se mantiene como el principal abastecedor de puntos de carga públicos, con 450 en 103 localidades, distribuidos en partes iguales entre Montevideo-Canelones y el resto del país. Aunque la empresa incrementará esa cifra este año, Viviana Fonseca, gerente de eficiencia energética y movilidad eléctrica de la empresa, aseguró que incentivan «las redes privadas».

«Entendemos que el sistema es más eficiente si se puede comprar en más puntos, y UTE, hasta fines de este año, ofrece beneficios para los privados que coloquen cargadores al público. Por ejemplo, se exonera la tasa de conexión, descuentos en la facturación de la potencia y la no ejecución de la garantía de permanencia», explicó.

UTE. Este año instalará 140 nuevos cargadores de carga continua, algunos sustituirán los de carga alterna que ya tiene la empresa.

Hoy la estatal tiene instalados en la vía pública y en predios privados -como grandes superficies, shoppings, estaciones de servicios y supermercados- y registra un factor de uso promedio de 29% en todo el país, que en Montevideo alcanza el 51%.

Sus tarifas varían si se utilizan cargadores de corriente continua o alterna. «En la primera cobramos un cargo base de $132,9 y $ 11,8 el kilowatt/hora (kw/h). Y tenemos una penalización de $ 12,3 el minuto. En alterna, el cargo base es $ 54,8, el kw/h es $10,4 y la penalización $ 9,6 el minuto. En promedio, con $ 195 podés hacer unos 100 kilómetros», ilustró.

El plan para este año es instalar 150 cargadores, una parte se destinará a nuevos espacios y otra a sustituir los cargadores de corriente alterna que poseen actualmente, indicó.

Uno de los primeros privados en colocar cargadores al público fue Mobility Recharge. La empresa, un brazo de Mobility -firma que se dedica a comercializar vehículos eléctricos-, colocó su primer cargador en 2021 en su casa central. El objetivo fue dar soporte a los clientes para carga rápida en los dos formatos, el chino y el europeo, recordó Guillermo Novelli, CEO de la compañía. «El objetivo es proveer vehículos a empresas y la red de carga es para continuar la operativa», indicó.

En 2022 la red evolucionó y la empresa colocó cargadores de 60 kw en Punta del este, Canelones, Maldonado y la Barra. «Hoy funcionamos en la plataforma Eve Move y tenemos cinco puntos de carga, uno en Montevideo y cuatro en Maldonado». Este año sumará otro más en Montevideo y llegará a Paysandú y Colonia.

Punto de carga de la red de carga pública Mobility Recharge. Foto: Mobility.

De todas formas, Novelli no ve esto como negocio aún. «No están dadas las condiciones para competir con UTE. Esto se amortiza a muy largo plazo, como cinco o seis años», relativizó.

Evergo llegó en 2024 como la primera red privada. En sus inicios era una sociedad entre la internacional Evergo y la uruguaya Ventus, pero hoy el negocio lo mantiene solo la firma extranjera. Tiene más de 20 estaciones de carga rápida, distribuidas en Montevideo, Maldonado, Punta del Este, La Barra, Canelones, Paysandú, Lavalleja, Soriano, Salto y Colonia, sobre el corredor logístico de la Ruta 21, vinculado a Colonia del Sacramento.

Daniel López, director comercial global de Evergo, adelantó que este año invertirán para modernizar la red, evolucionando los conectores CHAdeMO (corriente continua) a GB/T (estándar chino) «para atender la creciente demanda de vehículos de origen chino con este conector», explicó. «Trabajamos en un plan de expansión que busca superar las 50 estaciones de carga, priorizando ubicaciones de alto tránsito, conectividad y relevancia comercial», amplió.

Evergo. La empresa planea invertir este año para hacer crecer su red. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Esta apuesta se respalda en el crecimiento de la operativa de la empresa. Por ejemplo, el tiempo de uso de la red se duplicó en el último período.

«Hoy el negocio no se mide solo por la cantidad de cargadores instalados, sino por indicadores como recurrencia de uso, energía despachada y crecimiento de usuarios activos. Todos estos van al alza en la red Evergo», aseguró. «El despliegue de infraestructura de carga es un negocio de mediano y largo plazo», agregó.

Además de sus terminales, la firma ofrece una plataforma tecnológica que incluye monitoreo remoto de la red de carga, app con visualización en tiempo real de disponibilidad y tarifas, posibilidad de reserva anticipada y gestión digital de pagos, entre otras.

El actor más nuevo en sumarse es e-One, empresa uruguaya que ha invertido US$ 2,5 millones en su red que ya cuenta con 40 puntos de carga en varios puntos del país. El CEO, Juan Collado, señaló que el plan para este año es llegar a 100. «El objetivo a fin de año es estar en todo el país», añadió.

E-One. Es la empresa más nueva en sumarse al negocio de redes de cargadores eléctricos. Foto: Gentileza E-One

En su red, la carga tiene dos tarifas: de 22.00 a 18.00 cuesta $ 15 (más IVA) y de 18.00 a 22.00, $ 18 (más IVA) por kw/h. Cuenta con 14.200 usuarios, un 85% son finales y el resto corporativos (flotas de vehículos). «Este último comenzó a crecer en el último tiempo, hoy un 99% de los usuarios es recurrente», detalló.

Collado dijo que uno de los diferenciales es su aplicación de «muy fácil uso». «Se registran, y al conectar el auto al cargador, la utiliza el identificarlo y accionarlo ver en tiempo real la carga. Sumaremos función de reserva y wallet para cargar dinero», dijo.

Para el CEO, el ajuste de las tarifas propuesto por UTE en nero fue positivo. «Era fundamental que sucediera, estaba subsidiado el precio. Ahora la idea es que (el mercado) se acelere», comentó. Según Collado, la empresa seguirá invirtiendo y aseguró que la recuperará en cuatro o cinco años.