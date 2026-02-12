GAC Uruguay proyecta comercializar mil vehículos en 2026 y presenta un auto eléctrico compacto

Desde la ciudad deportiva del club LSM, Lestido presentó el AION UT, el nuevo modelo de la marca china GAC Motor que combina diseño con eficiencia.

El lanzamiento contó en un mensaje de video con palabras del goleador histórico de la selección urguaya de fútbol, Luis Suárez, quien agradeció el apoyo de la marca en el emprendimiento deportivo que lidera junto a Lionel Messi, en una fuerte apuesta de logros, desafíos y superación permanente que tienen en común con la estrategia de GAC.

De la mano de Lestido, en noviembre 2024 se registró el desembarco en Uruguay de GAC, con la comercialización de vehículos eléctricos, híbridos y a combustión. En poco tiempo la marca se posicionó rápidamente en el competitivo mercado uruguayo con modelos atractivos, precios competitivos y el seguro respaldo avalada por la trayectoria de Lestido. Continuando con un proceso de consolidación, cerca de 400 unidades comercializó GAC en 2025 y para este año proyecta seguir creciendo con la presentación de nuevos modelos. “La expectativa es llegar a 1.000 unidades comercializdas este año”, destacó el director Justino Lestido.

AION es el modelo eléctrico más compacto de la marca, que llega a Uruguay en dos versiones UT y UT MAX, con una diferencia de equipamiento y de autonomía en el rendimiento de la batería.La versión de entrada tiene 400 km de autonomía y la versión MAX 500 km. Además tiene una carga rápida que recupera del 30% al 80% en tan solo 24 minutos.

Otro diferencial des el sistema de alimentación eléctrica externa, que permite utilizar la batería del vehículo para alimentar equipos eléctricos externos,

Junto a un diseño que seduce con sus líneas elegantes y fluidas, AION UT cuenta con un amplio y confortable espacio interior para cinco pasajeros.

Se disfrutá de un ambiente luminoso y moderno gracias a su techo corredizo panorámico con parasol eléctrico e iluminación ambiental. Además ofrece control por voz, carga inalámbrica para celulares y un sistema de audio de seis altavoces que transforman cada trayecto en una experiencia inmersiva.

También ofrece protección inteligente en cada kilómetro. El vehículo protege a todos sus ocupantes con seis airbags (frontales, laterales y de cortina) y una estructura robusta. Además, integra avanzados sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) como el Control de Crucero Adaptativo (ACC), Frenado Automático de Emergencia (AEB) y Alerta de Cambio de Carril (LDW). Sumado a su sistema de cámara de visión envolvente 360° y sensores de estacionamiento.

La capacidad de carga del baúl es de 340 litros, que se puede ampliar hasta 1600 litros.

En conectividad, está equipado con una pantalla central flotante de 14,6 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Bluetooth, complementada por un instrumento LCD de 8,88 pulgadas para el conductor. También llega con un sistema de navegación inteligente para acceder a mapas sin necesidad de estar conectado a Internet. Cuenta además con Spotify nativo y Amazon Music.

El precio de AION UT es de US$ 22.490 y AION UT MAX es de US$ 25.990.

La garantía es de 8 años o 160.000 Kilómetros.