"La mayor revolución tecnológica": la visión de Boston Consulting Group sobre los impactos de la IA en las finanzas

Federico Muxí, senior partner y managing director de Boston Consulting Group (BCG) aseguró que es hora de que la industria financiera cambie la marcha de una transformación que se está dando de la mano de la inteligencia artificial (IA), que es «muy profunda» y «solo se está acelerando».

El experto, participó de las XI Jornadas de Finanzas de la Universidad de Montevideo (UM), donde sostuvo que la IA es «la mayor revolución tecnológica a la que nos vamos a enfrentar», y está impactando en todas las industrias.

Esta transformación en los bancos está implicando digitalizar procesos, desarrollar el canal online para hacerlo más relevante para los usuarios, así como invertir para trasladar transacciones desde el mundo físico al digital y así atender a más clientes con menos empleados.

Según explicó el experto, en muchos casos los esfuerzos de digitalización que ha hecho la banca han dado resultado durante los primeros años para luego estancarse en un «techo». La IA agéntica «viene a romper» ese límite porque los niveles de productividad que se pueden conseguir a través de ella «son brutales» y «nunca antes vistos». Mencionó que en el mundo ya se habla del banco de los 1.000 empleados y los 99.000 agentes.

Impacto en empresas

Muxí trabaja con instituciones financieras en toda la región y conoce de cerca las transformaciones de las principales entidades. «BCG es una marca de primerísimo nivel para analizar las tendencias», sostuvo Daniel Ferrés, director de la Maestría en Finanzas de la UM durante el inicio de las Jornadas de Finanzas, una actividad enmarcada en la maestría.

Las jornadas reunieron en dos días a diversos profesionales del sector financiero para analizar el impacto de la tecnología en su rubro, con el foco puesto en el nuevo rol que juega la IA en la gestión de empresas e instituciones financieras. El profesional de BCG abrió el encuentro, al que asistieron profesionales y alumnos de la universidad, que se realizó en la sede de UM ubicada en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

Durante las Jornadas de Finanzas se trató el tema del impacto de la IA en el empresas e instituciones financieras. Ignacio Sánchez

Bancos digitales que crecen

Para hablar sobre el impacto de la tecnología en el ecosistema financiero, Muxí se refirió a los neobancos como Nubank o Revolut, que han logrado captar 100 millones y 70 millones de clientes, respectivamente, y registrar altos niveles de crecimiento. Este segmento de las fintech genera más de US$ 500 millones anuales y se ha desarrollado sobre todo en Europa, «curiosamente porque es una región que en el ámbito tecnológico no se ha destacado especialmente», sostuvo.

Remarcó que en un mundo cada vez más tecnológico y en una industria en la que la escala siempre fue importante, un factor adicional es la velocidad a la que los bancos se actualizan, invierten y reconvierten. «Es necesario que los bancos aceleren la transformación», enfatizó.

Oportunidad para las fintech

El experto de BCG destacó que la industria financiera está pasando por el mejor momento desde la crisis de 2008. De todos los sectores de actividad, las finanzas fueron durante 2025 el rubro con mejor retorno para sus accionistas, incluso por encima del tecnológico, explicó. «La industria ha mejorado mucho, ha recuperado niveles de confianza y tuvo un retorno extraordinario, pero hacia adelante sigue enfrentando desafíos», sostuvo Muxí.

En ese marco, resaltó que el mundo fintech, que hoy representa cerca del 4% de la facturación del sistema financiero, tiene grandes oportunidades. Según BCG, para el 2030 ese segmento va a generar US$ 1,3 billones de ingresos. «Esto recién empieza», indicó.

Más clientes e innovaciones

Según Muxí, la IA agéntica permitirá llegar a más segmentos de clientes con un mejor nivel de servicio, de la mano de innovaciones. Un ejemplo de esos avances es la banca conversacional, un nuevo enfoque de interacción con los clientes a través del cual se puede ofrecer asesoramiento o realizar transacciones personalizadas, como el servicio de un administrador financiero, un «guardián de presupuesto» o un planificador de bienestar financiero al que se le pida gestionar las finanzas, pagar servicios, revisar resúmenes de cuenta o enviar dinero a las cuentas de alguien más.

«Esto no es ciencia ficción, ya funciona, es definitivamente el futuro y va a revolucionar la forma en que nos comunicamos con las instituciones financieras. La IA va a transformar esta industria», reflexionó el ejecutivo.