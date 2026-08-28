La fuerza del gong para liberar la mente, una invitación a encontrar la calma en el sonido

Sumarse a la propuesta de La Fuerza del Gong brinda una profunda sensación de relajación, libera del estrés y da sensación de calma. La iniciativa está integrada por Rita Aulisio, Luciana Doassans y Marie Sica (colaboradora honoraria), quienes una vez al mes lideran un baño de gong, ideal para dejar atrás la carrera diaria y pausar unos minutos.

Formadas en Shanti Gong por los maestros Santiago Sosa y Fernanda Tarrech, proponen una experiencia de aproximadamente una hora y media que promete —sonidos mediante— conectar con un estado de paz profunda que, con el correr de los días, sumará beneficios como mejorar el descanso y conciliar un sueño reparador.

«La vibración sonora se alcanza con el empleo de gongs, cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, flautas, shurti, tambor oceánico, tambor chamánico o un palo de lluvia, entre otros», detalla Doassans. Y agrega que cada encuentro de La Fuerza del Gong tiene una intención particular y que toda la experiencia se diseña alrededor de ella: los sonidos, los instrumentos, los aromas —que son de @hola.habitual—, el té y hasta el recuerdo que comparten al finalizar con los participantes.

No hace falta tener experiencia en yoga o meditación para unirse a una jornada en La Fuerza del Gong.

Sumarse a un baño de gong no requiere experiencia previa ni en yoga ni en meditación; basta con dejarse guiar por la voz que acompaña y los sonidos que envuelven.

En total, los gongs y demás instrumentos suenan 45 minutos. Luego hay una pausa de silencio y los participantes comparten un té y una lectura que se relaciona a la intención del día. La del domingo será «conecto con la confianza, me elijo cada día, y proyecto mi energía hacia mi mejor versión».

Quienes se animen a cerrar el fin de semana con una tarde distinta pueden sumarse al próximo encuentro, este domingo 30 de agosto, a las 17 horas, en Estudio Sur (Palermo). Es imprescindible hacer reserva previa vía WhatsApp a los teléfonos 094 437 575 o 099 746 088.

Los cupos son limitados, pero ya hay algunas fechas confirmadas a futuro: domingos 18 de octubre, 15 de noviembre y 13 de diciembre. El costo por persona es de $ 1.200. También organizan baños de gong grupales o para empresas.