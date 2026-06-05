De las ondas cerebrales a la inmersión en hielo: los métodos de los empresarios uruguayos para buscar foco

Diferentes CEO en todo el mundo llevan adelante rutinas específicas para enfocarse, inspirarse y tomar mejores decisiones empresariales. Son hábitos que suman a su vida diaria y a sus agendas, como una responsabilidad más.

El deporte, el descanso, la búsqueda de nuevos conocimientos, la meditación, la reflexión y la productividad son elementos que se repiten en las rutinas de algunos de los directivos más reconocidos del mundo. Y también están presentes en las prácticas de CEO locales.

Tim Cook, CEO de Apple, se despierta a las 3:45 de la mañana y dedica las primeras horas de su jornada a leer correos electrónicos. De esa forma, se suma a la tendencia de aprovechar la madrugada para trabajar y mejorar el rendimiento. También reserva las primeras horas del día para ir al gimnasio.

Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, revisa sus redes sociales de la compañía apenas se despierta y realiza a diario un entrenamiento físico riguroso.

Por su parte, Scott Wiseman, CEO de Nocturne Luxury Villas, empresa especializada en turismo de lujo, organiza sus tareas la noche anterior y limita sulista a solo cinco pendientes prioritarios para evitar la sobrecarga mental al inicio del día.

En este informe, ocho empresarios uruguayos de sectores tan diversos como la tecnología, los seguros, la arquitectura, la seguridad, la publicidad, las finanzas y el retail detallan qué métodos utilizan para encontrar foco, centrarse cuando deben tomar decisiones importantes, gestionar las emociones y encontrar un equilibrio entre su vida personal y laboral, así como entre el bienestar físico y mental.

La lectura, la música, el deporte, la jardinería y hasta la terapia de inmersión en hielo son algunas de las prácticas que llevan adelante estos referentes de negocios en busca de la concentración.

Andy Robert

Varias veces por semana, la CEO de Slantis reserva en su agenda un focus time. En esos instantes a solas, suele escuchar ondas cerebrales alfa para concentrarse y leer sobre el tema que necesita comprender en profundidad.

«Lo que hace difíciles las decisiones empresariales es que son ambiguas. Se requieren múltiples perspectivas para estar bien informada y enfocada, y así tomar la mejor decisión a mediano y largo plazo», señaló.

Aseguró que le recomendaría esta práctica a otros ejecutivos porque ayuda a ganar perspectiva y a ordenar prioridades, algo que a veces la operativa diaria no permite y que lleva a «caer en lo urgente».

Andy Roberts, cofundadora y CEO de Slantis. Leonardo Mainé.

Mijael Wolfson

La rutina del director de Amelie Store combina actividad física, silencio y reflexión. Por la mañana entrena y varios días a la semana realiza inmersiones en agua helada, una práctica que realiza hace seis años y que el año pasado tuvo la oportunidad de hacer junto a un grupo de empresarios en Brasil. También dedica algunos minutos al inicio y al final de la jornada a la respiración consciente y la reflexión sin distracciones; allí encuentra «respuestas que no aparecen frente a una pantalla», relató.

«Los empresarios enfrentan una enorme cantidad de estímulos, presiones y toma constante de decisiones. El hielo es una herramienta muy poderosa para entrenar la calma y relajación bajo presión. Y enseña algo fundamental para cualquier líder: permanecer presente cuando las circunstancias son desafiantes. En el hielo no se puede negociar con la realidad, hay que aceptarla, respirar y atravesarla. Esa misma actitud es muy valiosa en los negocios y la vida», comentó.

Mijael Wolfson, director de Amelie Store. Gentileza: Mijael Wolfson

Alejandro Goldin

El gerente general de Maximstore combina la búsqueda de nuevas perspectivas con espacios para reflexionar sobre ellas. Por eso dedica tiempo a la lectura de temas de neurociencia y comportamiento humano y al intercambio con su equipo y líderes de diferentes industrias.

Considera importante tener rutinas que le permitan procesar esa información, desconectarse y recuperar el foco. Entre ellas, destaca el cuidado de las plantas. «Su crecimiento lento y constante es un recordatorio de que las transformaciones más relevantes suelen construirse con paciencia, disciplina y una visión de largo plazo», dijo. Además, disfruta la pesca, el tenis y esquí, actividades que le permiten salir de la dinámica cotidiana, despejar la mente y crear el espacio necesario para que sus ideas maduren.

Alejandro Goldín, Gerente General de Maximstore. Gentileza: Maximstore

Pablo Marqués

Para el presidente de Grupo Punto, la toma de decisiones tiene varias dimensiones. Por un lado, considera clave la búsqueda de información, así como la consulta al equipo o a expertos en el tema. Pero también le asigna un valor importante a la intuición. «Parece que la información y la intuición están en las antípodas, pero somos seres emocionales y usamos la razón para justificar la emoción», analizó.

Cuando debe tomar decisiones importantes, se «toma un tiempo» para despejarse y hace deporte. Dos días a la semana juega al tenis y los domingos al fútbol. Un plan alternativo a esas actividades es el running, una disciplina que utiliza para pensar.

Pablo Marqués, presidente de Grupo Punto. Leonardo Mainé

Andrés Elola

El CEO de Surco Seguros sigue una rutina basada en tres dimensiones para la toma de decisiones. La primera incluye el planeamiento y el trabajo en equipo; la segunda apunta a pensar en el propósito de la empresa y su trabajo, volviendo «a los fundamentos» de su profesión para «priorizar entre prioridades»; y la tercera se centra en el ejercicio como forma de mantener el cuerpo y el espíritu en equilibrio.

En particular, practica y compite en remo, en equipo y en forma individual. Para él, discutir los temas colectivamente es clave, porque los buenos análisis son centrales para predecir el futuro. Subir al bote le permite «lavar sus pensamientos» y reflexionar.

Andrés Elola, CEO de Surco Seguros. Gentileza: Surco Seguros

Verónica Bustamante

La CEO de Scanntech tiene un hábito diario que le permite enfocarse y meditar sus decisiones: salir a caminar cada mañana entre las 6.30 y 7.30. Durante el verano, incluso comienza antes.

Nada detiene esas caminatas, ni las inclemencias del clima ni la oscuridad. «Es un pilar fundamental para el comienzo de mañana», contó.

Ante un problema, recurre a su equipo para buscar la solución en conjunto. Otra de sus claves es escuchar al cliente todo el tiempo. Sus jornadas laborales culminan con deporte: el entrenamiento funcional o el «mami handball» le permiten bajar el ritmo tras la vorágine del día. Además, siempre cena en familia.

Verónica Bustamante, gerenta general de Scanntech. Leonardo Mainé

Ximena Alemán

La co-CEO y cofundadora de la fintech Prometeo utiliza el ejercicio como rutina para gestionar el estrés. Entrena sin falta cuatro o cinco veces a la semana. Además, procura dormir un mínimo de siete horas todas las noches y deja de utilizar el celular media hora antes de acostarse para facilitar el descanso.

La filosofía, la epistemología y la poesía ocupan buena parte de su tiempo de lectura y la ayudan a abordar los temas laborales «desde otro lugar». Según contó, cuando lee, se inspira o asocia ideas que naturalmente no hubiera conectado, por lo que considera ese hábito como un catalizador de procesos de pensamiento.

Pablo Moratorio

Uno de los momentos de mayor claridad para el director de Prosegur Cash transcurre mientras corre. Por eso, aprovecha esos instantes para evaluar decisiones. El running le permite alejarse de las distracciones cotidianas y generar el espacio para que las ideas se ordenen.

Entrena para competencias de trail running junto a su hermana, con quien ha participado en carreras como El Cruce, una de las pruebas más reconocidas de la región. «Muchas veces no busco pensar activamente en un problema. Simplemente, al correr, las ideas se acomodan y las decisiones que parecían complejas empiezan a verse con más claridad», explicó.