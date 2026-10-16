La empresa china Anta Sports completó la adquisición del 29% de Puma y se convirtió en su mayor accionista

La empresa china Anta Sports, especializada en equipamiento deportivo, completó la adquisición del 29,06% del gigante alemán Puma por € 1.505,5 millones (unos US$ 1.686 millones) en efectivo, convirtiéndose de este modo en el mayor accionista de la firma alemana.

Esa participación estaba en manos de Artémis, la sociedad de inversión la familia Pinault, que había ingresado en el accionariado de Puma en 2018.

En un comunicado publicado en su página web, la compañía asiática indicó que esta inversión refuerza el perfil internacional, el alcance y la competitividad del grupo Anta en el mercado de artículos deportivos.

«Puma cuenta con un rico legado y un sólido valor de marca. Confiamos en su equipo directivo y apoyamos la transformación estratégica que está en marcha», afirmó Ding Shizhong, presidente del consejo de administración de Anta Sports, en declaraciones recogidas por el comunicado.

«Como accionista a largo plazo, esperamos compartir nuestra experiencia y nuestras capacidades, en particular en venta minorista y operaciones, respetando al mismo tiempo la independencia y la identidad de marca de Puma», agregó.

Puma. Icónica marca deportiva alemana.

Anta no solo cuenta con su marca homónima de artículos deportivos, sino que además posee los derechos y operación de Fila en el mercado chino, entre otras. La empresa, que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, alcanzó un valor de mercado de US$ 27.800 millones.

La compañía china aclaró que a través de esta operación buscará una «representación adecuada» en el consejo de supervisión de Puma y que actualmente «no tiene previsto» lanzar una oferta pública de adquisición sobre la firma europea.

La adquisición del 29,06% de Puma se produce en horas bajas para la compañía alemana, que el año pasado acumuló pérdidas de € 643,6 millones (US$ 721,1 millones), frente al beneficio de € 208,7 millones (US$ 314,5 millones) de 2024.

En base a EFE