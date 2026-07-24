La diseñadora uruguaya que emigró a Alemania, trabajó en Puma y ahora crea para Adidas

Julieta Cuneo es montevideana y, mientras estudiaba diseño en la Universidad de la República, comenzó a trabajar en Grupo Parisien para solventar su carrera y ahorrar, porque sabía que quería emigrar para vivir nuevas experiencias laborales.

Ese sueño se concretó en 2018, cuando se mudó a Roma para cursar un máster. Al terminar esa etapa, decidió buscar empleo en una marca deportiva. Le interesaba ese sector porque el desarrollo de productos se centra en las funcionalidades de las prendas con el objetivo de mejorar el desempeño de quienes las utilizan y, además, «a nivel de diseño tienen un pienso interesante», comentó.

El desafío profesional la atrajo; se postuló a varios puestos y, finalmente, se incorporó a Puma Alemania a fines de 2019.

Pocos meses después, el estallido de la pandemia la encontró instalándose en Nuremberg, donde se enfrentó a cambios desafiantes: no entendía el idioma, no tenía amigos allí y debía vivir en un hotel alquilado por la empresa deportiva.

«El proceso fue mortal», recordó Cuneo. «Me mudé para perseguir ese sueño, pero a ciegas, porque no tenía ningún sistema de contención. Fue duro y emocionalmente súper desafiante».

Durante la pandemia, la diseñadora teletrabajaba la mayor parte del tiempo, aunque la compañía le permitía asistir algunos días a sus oficinas en Herzogenaurach, una pequeña localidad donde Puma tiene su sede central.

De a poco, empezó a conocer personas y a formar amistades. Según Cuneo, Nuremberg es una ciudad pequeña, cosmopolita y de gente joven. Allí también se enamoró de un uruguayo que había emigrado para trabajar.

Pilotos y niños

Dentro de Puma, Cuneo buscó especializarse en «la parte más técnica de las prendas», por lo que comenzó a trabajar en el equipo de materiales para motorsport, dedicado a crear la indumentaria que se utiliza en deportes motorizados.

En ese momento, Puma era un referente de la categoría, ya que vestía a escuderías de Fórmula 1 como Mercedes, Red Bull y Ferrari.

Ropa de la escudería Mercedes, fabricada por Puma. JENNIFER LORENZINI/Pool via REUTERS

«Fue tremenda experiencia», recordó la uruguaya.

Durante los dos años y medio que trabajó en ese equipo, aprendió sobre cómo se fabrican los hilados, qué impacto ambiental tienen las telas, cómo se realiza el teñido y cómo se aplica un acabado técnico para que los trajes antiflama sean resistentes al calor, las llamas y el agua.

Tras dos años en esa área, le surgió la oportunidad de sumarse al equipo de indumentaria para niños, un área que como diseñadora le entusiasmaba especialmente, ya que le permitía sumar experiencia en un rubro nuevo y aprender cosas nuevas.

A lo largo de esa etapa de dos años trabajó en el diseño de productos de la marca así como en colaboraciones como Puma por Trolls (película de DreamWorks Animation) y Puma por Hello Kitty, que fueron récord de ventas.

«Fue una de las experiencias más interesantes, porque estaba acostumbrada a tener como cliente principal a Puma, pero también estaba el desafío extra de tener otra marca asociada que tiene sus requisitos, lineamientos y regulaciones a seguir», subrayó.

Cruzó de vereda

Productos Adidas. Foto: Difusión

Hace un año y medio, la uruguaya cambió de lugar de trabajo, pero solo por una cuadra de diferencia. Cuneo ingresó en Adidas, histórico competidor de Puma, como senior apparel designer (diseñadora de indumentaria senior) para la submarca Originals.

Al campus de Adidas, compuesto por seis edificios y unos 10.000 empleados, llega todos los días manejando desde Nuremberg, un recordatorio de «la odisea» que fue sacar la libreta de conducir en el país, dijo la diseñadora.

Gracias a su rol hoy también trabaja en proyectos junto a otras marcas, un aspecto que valora ampliamente. Según contó, antes de que un nuevo diseño salga al mercado pasa por un proceso de un año y medio de trabajo. De hecho, hoy se venden modelos en los que ella participó cuando recién entró en la empresa, explicó, y agregó que, al igual que en Puma, cada desarrollo tiene atrás un importante trabajo en equipo.

Los diseñadores se apoyan en plataformas que analizan y proyectan tendencias, datos de mercado e ideas surgidas en viajes y eventos, como recitales. Las tareas de Cuneo varían según la etapa de la colección en la que esté trabajando, pero incluyen proponer materiales, colores y siluetas, además de viajar dos veces al año a Asia para ver el desarrollo de las muestras.

La diseñadora asegura que está muy contenta con su trabajo y que ahora quiere formarse para seguir creciendo profesionalmente, por ejemplo, desarrollando sus habilidades de liderazgo.