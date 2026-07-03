Uruguayo en Nueva York lidera el canal digital del gigante L’Oréal para el mercado de EE.UU.

Vender un producto de L’Oréal en Estados Unidos a través de canales digitales implica gestionar el pago de forma fácil y segura, garantizar la disponibilidad de stock en los centros logísticos correctos, coordinar la distribución para que cada compra llegue en el plazo prometido, adaptar la experiencia según el canal, y asegurar una óptima experiencia posventa. Hoy, esa responsabilidad titánica recae en el uruguayo Nicolás Carballo.

Desde las oficinas de L’Oréal en Hudson Yards, Manhattan, el ejecutivo dirige un equipo multidisciplinario que gestiona la operación de comercio digital del grupo de cosmética y belleza en EE.UU. Esto incluye las ventas a través de Amazon, los sitios web de cada una de las marcas y el canal más reciente, TikTok Shop.

Su tarea es asegurar el funcionamiento de la cadena de venta online, un sistema que varía según el canal comercial. «Si (la compra) es a través de nuestra web, el consumidor pretende otra experiencia, como recibir el producto con muestras seleccionadas según su historial de compras o grabar el frasco de un perfume con el nombre del destinatario», explicó desde su casa, ubicada en Hoboken, Nueva Jersey, barrio ubicado al otro lado del río Hudson, frente a Manhattan, donde vive con su esposa y sus tres hijos.

Actualmente, tiene responsabilidad sobre la operación digital de marcas en las cuatro divisiones de L’Oréal en EE.UU. «Es una operación compleja en uno de los mercados de e-commerce más competitivos del mundo. Cada canal exige un modelo distinto pero el consumidor espera una experiencia consistente de marca, sin importar dónde compre o interactúe».

Nicolás Carballo. Ingresó a L'Oréal en 2017. Foto: Gentileza Nicolás Carballo.

De Montevideo a EE.UU.

Carballo tiene 40 años y nació en EE.UU. Su padre, veterinario, había emigrado junto con su madre y su hermana, para hacer una maestría en ciencias y él nació durante ese período. Esa realidad dejó una huella en él. «Me marcó esa impronta de decir ‘sí se puede, es una cuestión de esfuerzo», contó.

Tiempo después, la familia regresó a Uruguay donde Carballo creció. Estudió Ingeniería Química en la Universidad de la República mientras trabajaba en la empresa familiar de transporte de carga. «Hacía de todo hasta que en un momento sentí que había llegado a mi techo y quería probar algo más. Lo hablé con mi familia y decidí pasarme al mundo corporativo», recordó.

En 2010 ingresó a Ipusa (hoy Softys), en la planta de Pando. En 2012 dio un gran salto profesional al sumarse a la oficina local de Exiros, la plataforma de compras corporativas del grupo que integran Tenaris y Ternium. Su tarea era negociar con proveedores en Italia, México, Rumania y EE.UU. «Era procurement global desde Montevideo», resumió.

L'Oréal. Las oficinas están ubicadas en Hudson Yards, en Manhattan. Foto: Gentileza Nicolás Carballo.

Esa experiencia le motivó a ir por más y, en 2015, junto a su novia -hoy su esposa-, decidieron aplicar a universidades en el exterior. Fue aceptado en Boston University y en agosto comenzó un MBA con concentración en operaciones y gestión de tecnología.

Al finalizar el primer año comenzó a buscar trabajo. «Mandé como 50 cold emails a hiring managers en L’Oréal por LinkedIn; solo uno me respondió, que fue mi puerta de entrada al grupo. Cuando culminó el período de tres meses, me ofrecieron un contrato full time», relató.

Tras completar la maestría, en 2017 ingresó a L’Oréal como senior manager para el desarrollo de proveedores globales de packaging en la división de maquillaje.

L'Oréal. Nicolás Carballo trabaja en la sede ubicada en Nueva York. Foto. Gentileza Nicolás Carballo.

En 2021 le llegó la oportunidad que le cambió la carrera. La compañía le ofreció lanzar en Amazon su división de lujo para marcas como Lancôme, Kiehl's, Ralph Lauren y Giorgio Armani. «La marca inicial fue Lancôme, en febrero de 2022, y luego se extendió a más de 10 marcas en EE.UU. y se replicó en Francia y Japón», detalló Carballo.

En su tiempo libre, disfruta de hacer ejercicio, leer y estar con su familia y amigos. Además, mantiene un vínculo activo con Uruguay ya que viaja con frecuencia, y sigue de cerca la evolución del ecosistema empresarial regional. De hecho, aseguró que Uruguay tiene una «oportunidad relevante» para desarrollar capacidades regionales en comercio digital, tecnología, logística y servicios empresariales.